Buffon junior segna triplette per la Repubblica ceca. Non voleva chiamarsi Buffon, Seredova: «l’ho convinto»

Si chiama Louis Buffon ma, a sentire i media della Repubblica Ceca, lui di chiamarsi Buffon proprio non voleva sentir parlare. Preferiva chiamarsi come il cognome derivato dalla madre (ossia Šereda, la madre è Seredova) ma, volendo sfondare nel calcio, ha preferito chiamarsi Buffon. Ieri Louis Thomas ha brillato di nuovo con la seconda tripletta nelle ultime tre partite con la maglia della nazionale ceca Under 19. Ha guidato la vittoria per 4-0 contro l’Irlanda del Nord nelle qualificazioni al Campionato Europeo. La squadra del Ct Václav Jílek si è qualificata per la fase primaverile della prestigiosa competizione al primo posto. Ne scrive Sport.cz

Due triplette in tre partite per il giovane Buffon

Buffon junior ha segnato tre gol nella prima partita contro l’Azerbaijan vinta per 6-1. I giovani cechi hanno poi pareggiato 2-2 con la squadra di casa di Malta (niente gol per Louis anche perché è entrato come sostituto solo al 77° minuto). Martedì, però, i giovani cechi hanno vinto di nuovo nettamente (4-0) contro l’Irlanda del Nord. Buffon ha segnato il gol d’apertura al 35° minuto, ha poi sbagliato poi un rigore. Ha segnato al 42° e al 59°. Buffon junior ora è capocannoniere a pari merito con il tedesco Francis Onyeka. Il figlio d’arte ha segnato la metà dei dodici gol segnati finora dall’Under 19 nelle qualificazioni. Gioca nel Pisa. I numeri: 34 presenze e 21 gol tra Under 16 (la sua categoria) e Under 17 (sotto età). È un attaccante che può giocare indifferentemente come punta oppure come rifinitore.

E’ stata la Seredova ha convincere il figlio di adottare il cognome del padre

Fosse per lui si sarebbe chiamato Louis Thomas Šereda. Almeno così dice la mamma, la modella Alena Šeredová. Giocare con la maglia della Repubblica ceca “è stata una sua decisione. E, conoscendolo, direi che il ruolo è stato giocato da chi ha parlato per primo”, ha dichiarato a Sport.cz Šeredová che non nasconde il fatto che il leggendario portiere non si sia mai interessato molto ai loro figli comuni e li vede una volta ogni due o tre mesi. La vice-miss ceca del 1998 ha anche dichiarato apertamente che portare il cognome Buffon è un marchio calcistico che attira molta attenzione e interesse mediatico. D’altra parte, Louis deve costantemente affrontare attacchi sui social network, secondo cui se non fosse per il suo famoso padre, non sarebbe dove è. “I commenti sono piuttosto spaventosi. A volte vorrei rispondere, ma abbiamo concordato che sarei stata una madre tranquilla”, assicura Šeredová.

Quando Louis era più giovane, pare che avesse pensato di cambiare il suo cognome per sentirsi più tranquillo. “Gli ho detto: se ti chiamassi Louis Thomas Šereda, non so se ti aiuterebbe”, ha detto ridendo la madre di tre figli, attualmente felicemente sposata con il miliardario Alessandro Nasi (cugino di Andrea Agnelli e dei fratelli Elkann, ndr). “Se qualcuno sostiene che sia un figlio spinto dal padre, questa è l’ennesima goccia che fa traboccare il vaso. Soffre molto perché nessuno di noi lo aiuta, e non lo abbiamo mai imboccato”, aggiunge l’affascinante Alena giustamente orgogliosa del figlio. Louis è anche un ragazzo molto bello a cui non mancheranno di certo gli ammiratori. E per quanto riguarda le sue abilità calcistiche, è chiaro che si è fatto strada, e i tifosi concordano. “Beh, non sembra che diventerà un figlio di puttana paternalistico, ma ha delle vere qualità”, ha scritto un tifoso su Instagram.