Buffon: «Di Conte sono rimasti inalterati il modo, il desiderio e la ferocia di arrivare al risultato»

Gigi Buffon è stato ospite dell’ultimo appuntamento di “Viva el Futbol“, noto format di intrattenimento calcistico trasmesso su Youtube e condotto da Lele Adani, Nicola Ventola ed Antonio Cassano. Tra gli altri argomenti trattati, l’ex portiere della Nazionale si è soffermato anche su Antonio Conte spendendo parole di elogio per l’attuale tecnico del Napoli.

Le parole di Buffon su Conte

«Conte si è evoluto? Sì. Di Antonio mi sembra che siano rimasti inalterati il modo, il desiderio e la ferocia di arrivare al risultato. Queste componenti sono rimaste uguali ed ha la capacità di trasferirle alla squadra, perché la squadra diventa come lui. In più – grazie ai ragionamenti, allo studio al desiderio di confrontarsi – secondo me ha avuto anche un’evoluzione dal punto di vista tattico, perché riesce a giocare – a seconda di situazioni e partite – con moduli diversi, cambia durante la gara e spesso e volentieri azzecca ogni mossa. Quindi sicuramente è un Conte ancora più forte», ha esordito Buffon.

Poi ha aggiunto: «Quando arrivò alla Juventus, nel 2011-2012 ebbe un impatto devastante. Non ho mai visto nessuno che abbia la capacità come Conte di fare aderire tutti ai suoi obiettivi. Immediatamente giocatori, staff, dirigenti ecc… aderiscono al suo credo nel giro di poche ore. È una grande qualità: riesce a trasferire i concetti, che possono essere di campo o società, in maniera netta e ti buca il cuore subito. Tu sei immediatamente rapito da questo linguaggio».