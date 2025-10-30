Largo Maradona, il sindaco Manfredi ufficializza la riapertura nel giorno del compleanno del Pibe de Oro

L’area sarà affidata al Comune di Napoli, che si occuperà di garantire regole chiare e valorizzare un luogo simbolo della città

Nel giorno in cui Napoli celebra quello che sarebbe stato il 65° compleanno di Diego Armando Maradona, arriva anche la notizia più attesa dai napoletani: si è finalmente risolta la vicenda legata a Largo Maradona, nel cuore dei Quartieri Spagnoli.

Largo Maradona, c’è uno spiraglio: i dettagli

Dopo settimane di tensione e chiusura dell’area, il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato la ritrovata normalità con un post sui propri canali social, accompagnato da un video della sua visita al celebre murale del Pibe de Oro.

“Un gesto di dialogo per trovare una soluzione amministrativa e regolarizzare un luogo divenuto famoso nel mondo come Largo Maradona”, ha scritto il primo cittadino.

All’incontro, avvenuto ai piedi del murale, erano presenti anche il presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola, l’assessore alle Attività produttive Teresa Amato e il presidente di Aicast Antonino Della Notte. Con loro, i commercianti della zona, pronti a voltare pagina dopo giorni di polemiche e verifiche amministrative.

La stretta di mano è arrivata dopo il blitz del 14 ottobre, quando la Polizia Municipale aveva riscontrato diverse irregolarità, tra cui occupazione abusiva di suolo e furto di energia elettrica, con conseguenti multe fino a 5.000 euro. Nei giorni successivi, la zona era stata temporaneamente chiusa ai turisti, con il murale di Diego persino coperto da un telo bianco: un’immagine che aveva fatto il giro del mondo.

Ora però la situazione è tornata alla normalità. Come ha chiarito Manfredi, l’area sarà affidata al Comune di Napoli, che si occuperà di garantire regole chiare e valorizzare un luogo simbolo della città e della sua rinascita.

Il murale di Maradona, visitato ogni anno da oltre sei milioni di persone, resta uno dei monumenti più amati e fotografati d’Italia.