Il mondo Inter ha scambiato Bastoni per Enzo Tortora. La macchina mediatica messa in moto va da Moratti alla politica

Non si rassegnano al ruolo di nuova Juventus e di squadra antisportiva e privilegiata. Scende in campo anche il presidente del consiglio regionale lombardo oltre al vecchio presidente

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Moratti ha così commentato il controverso episodio Bastoni-Kalulu e i fischi che accompagnano il centrale nerazzurro in ogni partita. Ma il processo di beatificazione di Bastoni non finisce qui: dopo la mobilitazione della rosea, con le quasi tre pagine di pistolotto per dire basta ai fischi, ora ci pensa anche la Regione Lombardia, che ha deciso di candidare il calciatore alla Rosa Camuna, la massima onorificenza della regione. L’Inter ha scambiato Bastoni per Enzo Tortora: ci dispiace per loro, ma non è vittima di nulla. Non si rassegnano al ruolo di nuova Juventus.

Le parole di Moratti

Il finimondo in compenso è scoppiato attorno a Bastoni, ora preso di mira da tutte le tifoserie.

“Assurdo, anche perché quelli che lo fischiano hanno in squadra giocatori che fanno grandi sceneggiate, contorcendosi per un contatto minimo o tenendosi la faccia quando sono stati colpiti sul petto. È un male comune che spero verrà smascherato con le nuove regole”.

Il gesto però non è stato bello.

“Bastoni ha fatto una grande cavolata, compresa l’esultanza pur nel trasporto agonistico. Però tutto è stato amplificato perché era Inter-Juve. Soprattutto se a fine gara i dirigenti bianconeri fanno quelle scene e parlano di morte del calcio. Ma le sembra possibile? Quello è stato un parziale recupero crediti”.

Tanti tifosi interisti se la sono presa anche per il rigore non dato sul tocco di braccio di Ricci.