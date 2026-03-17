La Cremonese impedisce a un bimbo tifoso della Fiorentina di entrare col cartello “Adesso nei sogni ci credo più forte”
L'ottusità non ha confini. La Cremonese oggi si è scusata: "La società grigiorossa desidera scusarsi con Tommy e la sua famiglia per l’accaduto. Tommy sarà sempre il benvenuto nel nostro stadio."
Episodio increscioso quello andato in scena ieri allo Zini di Cremona, in occasione di Cremonese-Fiorentina: a un piccolo tifoso viola è stato impedito l’accesso in tribuna, in quanto portava con sé uno striscione di incoraggiamento nei confronti della sua squadra. Sono arrivate le scuse del club grigiorosso.
Brutto episodio in occasione di Cremonese-Fiorentina: i dettagli
Lo striscione del piccolo Tommy recitava: “Adesso nei sogni ci credo più forte”. Evidente riferimento alla speranza di vedere la sua squadra del cuore salvarsi.
Non si è fatto attendere il comunicato del club lombardo:
“In relazione all’episodio che ha coinvolto il piccolo tifoso viola Tommaso al quale non è stato consentito di introdurre un cartello in tribuna in occasione della partita con la Fiorentina, U.S. Cremonese, appurati i fatti, censura l’errore commesso per eccesso di zelo dal personale in servizio allo Zini. La società grigiorossa desidera scusarsi con Tommy e la sua famiglia per l’accaduto. Tommy sarà sempre il benvenuto nel nostro stadio.”
comunque ieri a Cremona non hanno fatto entrare allo stadio questo oltraggiosissimo cartellone scritto da un bambino di 7 anni… notizia riportata praticamente da nessuno, fosse successo a Firenze ci avrebbero aperto il tg pic.twitter.com/9KooMsmT4q
— rainbowviola 🦔 (@rainbowviola) March 17, 2026