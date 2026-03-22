Azmoun è stato escluso dall’Iran per “tradimento”: ha pubblicato una foto con il primo ministro degli Emirati

Le Parisien: il governo avrebbe voluto la sua esclusione e ora rischia di non andare ai Mondiali (se l'Iran deciderà di partecipare); l'attaccante ex Roma da anni manifesta la sua opposizione al regime.

Il governo iraniano avrebbe voluto l’esclusione dalla Nazionale l’attaccante Sardar Azmoun, per tradimento.

Le Parisien scrive:

L’iraniano ha pubblicato una foto di un incontro con il primo ministro emiratino, durante la guerra in Medio Oriente. Se la partecipazione dell’Iran alla Coppa del Mondo negli Stati Uniti resta incerta, l’assenza di Sardar Azmoun sembra invece ormai certa. Il centravanti è stato, secondo la stampa iraniana, escluso dalla Nazionale per “tradimento”. Il governo gli rimprovera di aver pubblicato su Instagram una foto di un incontro in compagnia di Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Il primo ministro degli Emirati ha criticato duramente l’Iran.

Ora Azmoun non figura nella lista dei giocatori convocati per l’ultimo raduno pre-Mondiale. L’assenza dell’ex giocatore di Leverkusen e Roma sarà un duro colpo sportivo per la Nazionale, che perde così il secondo miglior marcatore della sua storia con 57 reti in 91 partite. Da anni era nel mirino dei Guardiani della Rivoluzione, avendo manifestato più volte la sua opposizione al regime dei mullah.