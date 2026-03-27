A Bola: aveva disputato un match con la Serbia dopo aver compiuto 22 anni da appena quattro giorni; il regolamento Fifa impedisce il cambio di nazionalità se hai più di 21 anni. Si finirà in tribunale

Il portiere della Roma ex Benfica Mile Svilar non può rappresentare né la Serbia, né il Belgio nei match della Nazionale. Il suo caso potrebbe arrivare in tribunale per avviare una battaglia legale contro la Fifa.

Svilar non può giocare in Nazionale: il caso in tribunale

A Bola scrive:

Mile Svilar si trova in un limbo, che gli impedisce di rappresentare una Nazionale. Non ha una patria calcistica, mentre un team di avvocati lotta per trovare una soluzione. Il problema nasce dai 45 minuti disputati con la Serbia in un’amichevole contro il Qatar, il 1° settembre 2021, quando subentrò a Rajković. Nato e cresciuto ad Anversa, in Belgio, Svilar ha completato tutta la sua formazione nelle selezioni giovanili belghe, dai livelli inferiori fino all’Under 21. La decisione di rappresentare la Serbia fu influenzata dal padre, Ratko, ex portiere con nove presenze nella nazionale jugoslava. In seguito, Svilar avrebbe maturato il desiderio di rappresentare il proprio Paese d’origine, il Belgio, ma i regolamenti Fifa al momento non lo consentono. Questa situazione ha portato la Serbia a escluderlo e il Belgio ad attendere con ansia la possibilità di convocarlo.

Le regole Fifa sul cambio di Nazionale sono state modificate nel 2020, rendendo il processo più flessibile. Per poter cambiare Nazionale, un giocatore deve soddisfare diversi criteri: possedere la nazionalità del Paese che intende rappresentare al momento della prima convocazione; non aver disputato più di tre partite con la Nazionale maggiore; nessuna di queste partite deve essere stata giocata in fasi finali di Mondiali o tornei continentali; devono essere passati almeno tre anni dall’ultima presenza. Svilar soddisfa tutti questi requisiti. L’ostacolo cruciale è però l’età. Il regolamento impedisce il cambio a giocatori che avevano più di 21 anni al momento della loro ultima partita. Il 1° settembre 2021, Svilar aveva compiuto 22 anni da appena quattro giorni. A causa di questo dettaglio, gli è attualmente impedito di rappresentare il Belgio. Da mesi un gruppo di avvocati cerca di ottenere dalla Fifa un’eccezione per questo caso, sostenendo che sono passate appena 96 ore dal compimento degli anni.