Ricordate il clima da anni di piombo per le minacce a Cairo? Ha fatto tutto un uomo di 72 anni, da solo. È una storia da cinema quella riportata dalla edizione on line de La Stampa. Certo non potrà essere De Laurentiis il produttore dell’opera cinematografica. La Stampa non riporta nome e cognome del nuovo idolo della curva granata che – siamo certi – dedicherà cori, striscioni e probabilmente anche un’opera artistica all’uomo che riempiva le proprie giornate di insulti e minacce verso il povero Urbano Cairo. Che a questo punto si sarà fatto una risata, avrà probabilmente tirato un sospiro di sollievo. Certo l’odio nei suoi confronti è trans-generazionale ma lui questo lo sapeva già.

Individuato l’uomo che ha riempito il paese d’origine di Urbano Cairo, Masio, di scritte contro il presidente del Torino.

La Stampa scrive:

Ha 72 anni ed è residente nel Torinese. L’operazione è stata condotta dai carabinieri grazie all’ausilio delle telecamere che hanno immortalato il protagonista di questa vicenda nella sua opera. L’uomo è stato deferito in stato di libertà al termine delle indagini e ora dovrà rispondere di deturpamento e diffamazione aggravata. Le indagini proseguono per l’accertamento definitivo delle responsabilità. Per lui confermato il Daspo sportivo per due anni.

Insulti e minacce che il numero uno del club granata ha definito “orribili” prima di manifestare la propria disponibilità a pagare le spese di pulizia dei muri e delle strade. “Cairo porco”, “Cairo pregiudicato di m…”, “Cairo la finanza ti aspetta” è il tenore di alcune di queste scritte fino ad altre che richiamano a tempi bui del terrorismo in Italia come “Cairo pagherai tutto, pagherai caro”. L’attività investigativa, avviata nell’immediatezza, ha portato a una perquisizione domiciliare: nell’abitazione dell’indagato sono stati sequestrati indumenti utilizzati durante il raid e numerosi striscioni dal contenuto diffamatorio.