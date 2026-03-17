Accuse di stalking a Lorenzo Pellegrini, Fabrizio Corona rinviato a giudizio per diffamazione

È scontro giudiziario tra Lorenzo Pellegrini e Fabrizio Corona: chi avrà la meglio?

Il caso che da anni coinvolge il centrocampista della Roma arriva finalmente in Tribunale. Il Gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio di Fabrizio Corona con l’accusa di diffamazione nei confronti di Pellegrini. L’udienza è stata fissata per il prossimo 1° dicembre davanti al tribunale monocratico.

Fabrizio Corona contro Lorenzo Pellegrini

Il Fatto Quotidiano contestualizza la vicenda per noi:

“Al centro della vicenda c’è la pubblicazione a ottobre 2023 sul sito dillingernews.itdi un’intervista a una escort di 25 anni che aveva accusato Pellegrini di stalking. Accuse risalenti addirittura all’anno precedente che, secondo quanto emerso dalle indagini, si sono rivelate infondate. La donna – a cui vengono contestati i reati di calunnia e minacce – aveva raccontato di presunti incontri con il calciatore e di comportamenti ossessivi, una ricostruzione poi smentita dagli accertamenti degli inquirenti, secondo cui i due non si sarebbero mai conosciuti.

Sposato e padre di tre figli, il centrocampista aveva sempre respinto ogni accusa, affidando ai propri legali la tutela della sua immagine dopo la diffusione delle notizie. Le indagini avevano già evidenziato come le dichiarazioni della donna fossero prive di riscontri, portando a un ribaltamento del quadro iniziale. Ora il procedimento a carico di Corona segna un ulteriore sviluppo di una storia che, partita da accuse gravi nei confronti di un calciatore di primo piano del campionato italiano, si è progressivamente trasformata in un caso di presunta diffamazione”.

Corona ha inventato tutto?

Ha scritto minuti fa la Repubblica:

“Il caso non regge alla prova dei fatti e si capovolge. E allora succede il contrario di quello che sembrava all’inizio. Fabrizio Corona va a processo. E con lui la donna che aveva costruito, pezzo dopo pezzo, un racconto che oggi i magistrati definiscono falso. Una storia di molestie mai avvenute, attribuite al calciatore Lorenzo Pellegrini.

Diceva che il giocatore, dopo i primi incontri a pagamento, avrebbe iniziato a perseguitarla. E Pellegrini si era ritrovato indagato per stalking. Adesso le accuse si ribaltano: lei risponde di calunnia, diffamazione e minaccia. Lui, Corona, di diffamazione.Perché quelle parole, rilanciate, pubblicate, amplificate, hanno avuto un effetto preciso: trasformare un sospetto in un caso.

Ma il caso, dicono gli investigatori, non esisteva. Non c’è mai stata una relazione clandestina. Non c’è stato nessun incontro. Non c’è neanche un momento in cui i due si siano trovati nello stesso posto. A dirlo sono i dati. Le celle telefoniche, i movimenti, le tracce lasciate dai cellulari nel tempo. Eppure, per mesi, quella storia ha camminato. Ha prodotto denunce – cinque – dettagli, scenari, città diverse. Ha portato perfino a un’indagine per stalking nei confronti del giocatore della Roma.Poi la procura ha iniziato a guardare meglio”.