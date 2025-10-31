Caso scommesse: Paquetá ritenuto colpevole di due violazioni se la cava con un rimprovero formale

Il centrocampista ha infranto due volte la regola F3, relativa all’obbligo di fornire informazioni e rispondere alle domande durante le indagini

Si è conclusa la vicenda delle scommesse sportive che ha coinvolto Lucas Paquetá, centrocampista brasiliano del West Ham. La Football Association inglese ha reso noto il verdetto: il giocatore è stato ritenuto colpevole di due violazioni, ma la sanzione è risultata molto lieve.

Caso Paquetá, ecco il verdetto: i dettagli

Secondo il comunicato della Fa, un comitato di regolamentazione indipendente ha accertato che Paquetá ha infranto due volte la regola F3, relativa all’obbligo di fornire informazioni e rispondere alle domande durante le indagini. Il centrocampista aveva negato le accuse, ma l’udienza ha confermato le infrazioni.

La commissione ha deciso di infliggere a Paquetá un rimprovero formale, accompagnato da un avvertimento riguardo al suo comportamento futuro.

Ecco cosa scrive l’Ansa:

“Sono già arrivate le prime richieste di “oblazione”, ossia di poter pagare una multa da 250 euro per uscire dal procedimento, da parte dei calciatori finiti indagati nell’inchiesta milanese sul “sistema” di scommesse clandestine, soprattutto poker on line ed eventi sportivi diversi dal calcio, che aveva portato, lo scorso maggio, all’arresto di cinque persone, tra cui i presunti “gestori” del giro di puntate”.