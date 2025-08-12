Villarreal-Barcellona a Miami, il presidente del Villarreal: “il club pagherà la trasferta a tutti i tifosi, senza limiti”

"Viaggio e biglietto gratis, senza limiti". Non solo. Rimborserà il 20% dell'abbonamento a chi non potrà andare. Pensate una cosa del genere a Napoli e in Italia

Visto che Villarreal-Barcellona probabilmente si giocherà a Miami, invece che in Spagna, il 20 dicembre, il presidente del Villarreal Fernando Roig ha deciso di spegnere sul nascere le comprensibili polemiche dei tifosi: andate a Miami, pago io.

La partita potrebbe essere la prima della storia della Liga a giocarsi al di fuori della Spagna. Un po’ quel che sta tentando di fare la Serie A con Milan-Como, nientemeno a Perth, Australia. Villa e Barca hanno dato il loro benestare, così come la Federcalcio, quindi non resta che Fifa e Uefa approvino. Ovviamente i tifosi hanno cominciato a protestare.

E così, per compensare i tifosi che potrebbero perdersi una delle partite più attese della stagione, il presidente ha scelto la via più spettacolare: “Qualsiasi tifoso voglia andare a Miami per vedere la partita lo farà gratuitamente, inclusi viaggio e biglietto d’ingresso, e senza limiti al numero di richieste“. Il Villarrel coprirà tutti i costi. E per giunta se ci sono tifosi che, per vari motivi, non possono assistere alla partita, il club rimborserà loro il 20% dell’importo pagato per l’abbonamento.

Fernando Roig ha assicurato pure che tutti i proventi di questa partita negli Stati Uniti saranno reinvestiti a favore dei tifosi. Dice che è una grande opportunità per il Villarreal e la Liga di promuovere il loro prodotto ed espandere i loro mercati.

Pensate una cosa del genere a Napoli: mezza città volerebbe a spese del club (non si sa come) negli Stati Uniti per la trasferta. Trump dovrebbe chiudere le frontiere. Chissà se il Milan ha intenzione di copiare il Villarreal per la eventuale trasferta australiana…