Villarreal-Barcellona si disputerà a Miami il 20 dicembre e la Liga è pronta a pagare l’aereo ai tifosi

Esportare un campionato al di fuori dei confini nazionali. Diversi campionati si stanno organizzando. Anche l’Italia ci spera e sembra che ci siano le possibilità di farlo con Milan-Como del prossimo febbraio. La Spagna, intanto, ci ha anticipato: Villarreal-Barcellona del prossimo 20 dicembre si disputerà negli Stati Uniti, a Miami. Manca l’ufficialità ma, stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, il più sembra fatto. Le parti sono d’accordo. A seguire quanto si legge.

Villarreal-Barcellona a Miami, la Spagna anticipa l’Italia

“Lunedì 11 agosto il Cda della Federcalcio spagnola ha approvato che la partita Villarreal-Barcellona si potrà giocare il 20 dicembre all’Hard Rock Stadium di Miami. Ora spetta alla Uefa autorizzare la partita. “La Confederazione deve autorizzare questa richiesta entro e non oltre 21 giorni prima della partita””.

“Una volta che la Uefa dà l’autorizzazione, entro il 30 novembre a 21 giorni dalla partita, la richiesta deve essere inviata alla confederazione interessata. Che in questo caso dovrebbe essere la Concacaf e la Federazione Americana di Football Americano stessa. Una procedura di cui la Fifa deve essere informata”.

La terza volta è quella buona?

“Forse questa volta il terzo tentativo sarà quello buono. La prima risale a sette anni fa. Quando l’11 settembre 2018, La Liga annunciò che Girona-Barça, 21ª giornata della stagione 2018-19, si sarebbe giocata negli Stati Uniti, sempre all’Hard Rock Stadium di Miami. (…) Ma l’allora presidente della Federcalcio Luis Rubiales pose il veto a questa opzione a causa di una controversia personale con il presidente della Lega Javier Tebas”.

“La seconda risale a solo un anno fa, quando La Liga ha nuovamente inoltrato alla Federcalcio, nell’ottobre 2024, la richiesta di ospitare Barcellona-Atlético Madrid a Miami”.

“Una volta ottenuta l’approvazione della Federazione, La Liga mette in moto l’organizzazione per far disputare la partita e il viaggio dei tifosi di entrambe le squadre a Miami. Nel 2018, la federazione ha annunciato che avrebbe coperto i costi di viaggio per entrambe le squadre noleggiando aerei per i tifosi che desideravano assistere a questo evento storico. E poi ci sono le entrate che entrambi i club riceveranno. A partire dal Barcellona. Sebbene non ci siano ancora cifre ufficiali, la base di partenza per il Barça è di quattro milioni”.