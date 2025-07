Milan-Como potrebbe giocarsi a Perth, in Australia. Davvero

La Figc ha detto sì alla Lega. Sarebbe la prima "trasferta" all'estero della Serie A. Il 7-8 febbraio San Siro è occupato per le Olimpiadi invernali. Avranno pensato: "ma sì, andiamocene in Australia, è dietro l'angolo". Il sì definitivo tocca alla Uefa

Milan-Como potrebbe giocarsi a Perth, in Australia. Una trasferta agli antipodi (anche della logica). Sarebbe la prima storica partita all’estero di Serie A. La richiesta ufficiale della Lega ha ottenuto il parere positivo del Consiglio della Figc. Ora spetta alla Uefa dare l’ok definitivo, anche se in realtà la complessa procedura autorizzativa prevede anche il via libera formale da parte della federazione australiana, dell’Asian Football Federation e della Fifa. Ma il vero sì spetta alla Uefa.

La domanda è: perché? Perché Milan-Como è in calendario per il weekend del 7-8 febbraio 2026, quando San Siro sarà occupato dalla cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali. La domanda successiva sarebbe: e non c’è uno stadio libero più vicino, dell’Australia? Avranno pensato che, tutto sommato Perth, è vicina: una ventina di ore d’aereo, un paio di scali e taaac.

La Gazzetta dello Sport spiega che “il governo dell’Australia occidentale, la zona in cui si trova Perth, si è mosso per ospitare la partita, anche perché conosce il Milan da tempo: a Perth si è giocata l’amichevole Milan-Roma del 31 maggio 2024 e si giocherà la partita tra Milan e Perth Glory del 31 luglio. La Lega ha valutato l’ipotesi interessante e i club sono d’accordo”. A posto.