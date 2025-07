Il Napoli ha offerto al Liverpool 50 milioni più 5 di bonus per Nunez, stipendio da 5/6 milioni (Di Marzio)

Il Napoli continua a lavorare per un nuovo attaccante che affianchi Romelu Lukaku nella prossima stagione. I nomi in pole restano Lorenzo Lucca dell’Udinese e Darwin Nunez del Liverpool. Le trattative, però, non riescono a decollare.

Le offerte del Napoli per Lucca e Nunez

Scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito:

Proseguono i contatti tra il club di Aurelio De Laurentiis e l’Udinese per Lorenzo Lucca. Il Napoli spinge per arrivare a trovare un’intesa sui 33/34 milioni. Ma resta, ovviamente, da vedere la risposta dell’Udinese. Non si molla però per Núñez del Liverpool. Nei giorni scorsi è stata infatti depositata un’importante offerta sul piatto dei Reds pari a 50 milioni più 5 di bonus. Con un ingaggio sui 5/6 milioni netti. I costi del calciatore uruguaiano – sia il cartellino che l’ingaggio – sono praticamente il doppio rispetto a quelli di Lucca: la decisione spetterà soprattutto ad Aurelio De Laurentiis.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Il ds Manna ha parlato anche ieri con l’Udinese di Lorenzo Lucca e non ha mai smesso di farlo con il Liverpool di Darwin Nuñez (attraverso l’intermediario Fali Ramadani). Raccoglie info e per finire disegna strategie alla luce dei numeri. E se per Darwin la richiesta di partenza dei Reds è attestata sui 60 milioni di euro o giù di lì, quella per il collega della Nazionale è di 40 milioni. Bonus compresi. Bilancio momentaneo? Considerate eccessive entrambi. I costi di Lucca, seppur ritenuti eccessivi dal club di De Laurentiis, sono comunque più contenuti rispetti a quelli preventivabili per Nuñez, soprattutto sotto il profilo dell’ingaggio, e ciò significa che favorirebbero la possibilità di confezionare altre offerte e abbozzare altre operazioni con maggiore slancio (ogni riferimento a Ndoye non è casuale).