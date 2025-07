Gascoigne ricoverato in ospedale dopo aver avvertito un malore in casa (Telegraph)

Venerdì sera è svenuto ed è stato soccorso da un suo amico. Ora sta meglio, ma dovrebbe restare in ospedale per diversi giorni.

L’ex calciatore Paul Gascoigne è ricoverato in ospedale dopo essere svenuto in casa. Lo aveva soccorso un amico mentre era in uno stato semi-cosciente.

Gascoigne ricoverato in ospedale dopo aver avvertito un malore in casa

Il Telegraph scrive:

Paul Gascoigne è stato ricoverato in ospedale venerdì sera dopo essere svenuto nella sua casa. L’ex centrocampista dell’Inghilterra ora è stabile e si sta riprendendo. Steve Foster, l’amico che lo ha trovato in casa, ha rivelato: «Vorrebbe ringraziare tutti per il sostegno che ha ricevuto da tanti vecchi amici che gli augurano ogni bene e vogliono vederlo tornare al meglio». Gascoigne dovrebbe continuare a restare in ospedale per diversi giorni.

Nella sua intervista al podcast High Performance ha rivelato:

«Ero un ubriaco felice. Non lo sono più. Sono un ubriaco triste. Non esco e bevo in casa. La gente conosce Paul Gascoigne, ma il vero Gazza non lo conosce nessuno. Nemmeno io mi riconosco a volte. Ho trascorso molti anni a essere triste, durante gli infortuni ai legamenti e alla rotula… ho perso quattro anni di calcio. Non credo di aver deluso nessun allenatore, né i giocatori né i tifosi. Ma ho deluso me stesso».

Gascoigne è stato anche in riabilitazione per la dipendenza da alcol nel 2014 ed è stato anche arrestato più volte per guida in stato di ebbrezza.

«Non è il bere in sé, è il dopo, guardando il mio telefono e vedendo 30 messaggi o chiamate perse, so che sono nei guai. Ma so di essere stato bene».