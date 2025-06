Osimhen sarà venduto senza fare sconti: De Laurentiis vuole 75 milioni (Corsport)

Arrivano ulteriori aggiornamenti sul possibile futuro di Victor Osimhen, attaccante del Napoli che farà rientro in azzurro tra qualche settimana, al termine del prestito al Galatasaray dove ha militato durante questa stagione. Il nigeriano sicuramente non resterà in azzurro, si cerca una nuova sistemazione. Il suo prezzo è il solito: quello fissato dalla clausola rescissoria da 75 milioni di euro.

Osimhen, De Laurentiis non farà sconti: partirà solo per 75 milioni

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il patron azzurro non ha nessuna intenzione di fare sconti. Lo venderà solo alla cifra stabilita dalla clausola, 75 milioni. De Laurentiis lo ha già fatto capire a chi lo vorrà. Al momento i club maggiormente indiziati sono l’Al Hilal, per un possibile approdo in Arabia Saudita o una permanenza al Galatasaray, dove il giocatore si è trovato bene nel corso della sua avventura in questa stagione. Ad ogni modo ancora nulla è stato deciso, e le prossime settimane saranno indicative in tal senso.

Al momento in pole ci sono i sauditi, come riportato ieri dal noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano.

«L’ultimo nome che dobbiamo menzionare è Victor Osimhen, perché il club saudita ha bisogno di un attaccante e il nigeriano è un obiettivo concreto. Clausola rescissoria di 75 milioni di euro, ora è tornato al Napoli dal prestito al Galatasaray, Osimhen potrebbe essere il nuovo attaccante di Simone Inzaghi. Ora diamo all’Al Hilal un po’ di tempo per firmare tutti i documenti con Inzaghi nelle prossime 24 ore».