De Laurentiis, parole d’addio a Conte alla cena: «gli auguro successi, è un uomo che merita rispetto».

Aurelio De Laurentiis mattatore della giornata di festa sul Lungomare (è stato il più osannato dai tifosi) e anche della serata che ci è conclusa con la cena.

De Laurentiis quest’anno ha dato prova di grande maturità. Ha saputo governare la società con grande fermezza nei momenti più delicati. E questa sera lo ha confermato con un discorso finale in cui ha riconosciuto ad Antonio Conte i meriti dello scudetto, ha sottolineato quanto sia stato accidentato il percorso, gli ha riconosciuto anche i meriti di aver superato indenne la cessione di Kvaratskhelia e infortuni vari. E lo ha salutato augurandogli i migliori successi per il prosieguo della sua vita professionale.

De Laurentiis ha chiuso così il discorso:

«Mi auguro che anche Conte nella sua vita professionale continui sempre a mietere successi, merita rispetto, merita il successo perché è un uomo che vive con impegno la quotidianità».

Non solo ma De Laurentiis, come detto, di fronte a tutti ha assegnato a Conte la paternità dello scudetto vinto.

«Ha preso una squadra che era sul baratro, l’abbiamo rafforzata insieme. Poi è partito e anche se a un certo punto si è trovato privato di una stella come Kvaratskhelia, è riuscito attraversare tanti incidenti, tanti infortuni e a fare di necessità virtù, utilizzando non uno ma quattro cinque moduli diversi. Dimostrando al mondo intero che i moduli non servono a nulla ma serve soltanto un grande uomo di calcio. Lui ci ha portato fino in fondo, ci ha fatto vincere in tre anni il secondo scudetto».

Conte ha ringraziato i giocatori, i tifosi, la piazza. E ha ricordato l’emozione di oggi sul Lungomare: «è stata una giornata che ci ha colpito tutti e ci ha fatto emozionare».

E c’è stato anche un scambio di complimenti tra lui e il presidente.

«Il presidente ha vinto due scudetti in tre anni in una piazza come Napoli, il che testimonia che è un vincente»,

«Mai come te», ha detto De Laurentiis, che ne hai vinti cinque».