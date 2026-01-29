De Laurentiis sta valutando la zona dell’ex raffineria (Napoli Est) per il nuovo stadio e centro sportivo
Oggi è stato in visita con l'ad Chiavelli. Esiste un progetto di riqualificazione dell'area, finanziato da UniCredit per 45 milioni per bonificare circa 38 ettari.
Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di una zona della città per costruire il nuovo stadio e il centro sportivo per la squadra.
In queste ore, è stato visto insieme all’ad del Napoli Andrea Chiavelli a Napoli Est, nella zona dell’ex raffineria, dunque tra i quartieri San Giovanni a Teduccio e Barra. Esiste, infatti, un progetto di riqualificazione dell’area, con la banca UniCredit che avrebbe concesso un finanziamento da 45 milioni per bonificare circa 38 ettari.
Situeranno lì le nuove strutture del Napoli? E’ ancora presto per scoprirlo, ma intanto De Laurentiis avanza nei sopralluoghi in giro per la città.