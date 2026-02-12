De Laurentiis non ha risposto sul Napoli e Conte dopo l’audizione in Commissione Antimafia
Repubblica: l’audizione è durata poco meno di un'ora. "È andata bene", ha detto De Laurentiis uscendo.
Aurelio De Laurentiis era atteso stamattina da un’audizione a Palazzo San Macuto, alla Commissione Antimafia. Al vaglio i possibili legami tra i club di calcio e la malavita organizzata. Iniziata alle 8.30, l’audizione del presidente è durata poco meno di un’ora. “È andata bene”, ha detto uscendo al termine del suo intervento, mentre alla domanda sul Napoli e Antonio Conte non ha risposto.