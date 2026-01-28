De Laurentiis si consola come ospite d’onore alla sfilata Armani a Parigi

Meglio non pensare al calcio, almeno non in maniera ossessiva. Alla vigilia della sfida decisiva di Champions contro il Chelsea (il Napoli deve vincere per raggiungere i play-off), De Laurentiis e signora hanno presenziato alla sfilata Armani a Parigi. Il presidente del Napoli era molto legato allo stilista recentemente scomparso, aveva chiuso anche accordi professionali per le magliette del Napoli disegnate da lui.

Ne scrive l’edizione on line del Corriere della Sera:

Il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis insieme con la moglie, la signora Jacqueline Baudit, fra gli ospiti d’onore della sfilata Armani, hanno reso un ulteriore omaggio all’amico e stilista Giorgio, scomparso il 4 settembre scorso. Ospiti di Silvana Armani, nipote dello stilista, sua collaboratrice per quarant’anni, oggi alla guida del womenswear del gruppo e Armani Privé, che ha presentato a Parigi la sfilata Haute Couture della maison milanese.

Una serata di moda e soprattutto di affetti- la famiglia Armani è legata a De Laurentiis da profonda amicizia – prima di tornare al calcio, alla notte di gala allo stadio Maradona contro il Chelsea, prevista mercoledì 28 gennaio. Dal 2021 la linea sportiva del marchio Armani è sponsor tecnico del Napoli.