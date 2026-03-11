De Laurentiis non è tra i proprietari più ricchi del calcio italiano: il Napoli è in alto solo perché sa fare bene l’imprenditore

La classifica è di Forbes. Adl non rientra nei primi tredici. In testa, i fratelli Hartono del Como e Friedkin della Roma. Adl è dietro persino a Cremonese e Vicenza

Nella classifica stilata da Forbes (e riporta da CalcioeFinanza) dei proprietari più ricchi della Serie A e dei club italiani, spiccano i fratelli Hartono del Como nelle prime due posizioni, mentre Aurelio De Laurentiis del Napoli non è neanche tra i primi tredici. A conferma che il Napoli è in alto non perché il suo presidente sia particolarmente ricco ma solo perché è straordinariamente bravo nel suo lavoro.

Robert e Michael Harton occupano i primi due posti, con un patrimonio rispettivo di 19,6 miliardi e 18,9 miliardi. A completare il podio, Dan Friedkin della Roma, patrimonio di 11,4 miliardi.

Seguono le famiglie Saputo (Bologna), con 6,4 miliardi di patrimonio, e Commisso della Fiorentina (5,6 miliardi).

Sotto i cinque miliardi, troviamo Renzo Rosso del Vicenza (4,5 miliardi di patrimonio); John Elkann della Juventus (2,5 miliardi), Howard Marks dell’Inter (2,2 miliardi).

A completare la classifica: Giovanni Arvedi della Cremonese (patrimonio di 1,9 miliardi); Gerry Cardinale del Milan (1,8 miliardi); Antonio Percassi dell’Atalanta (1,3 miliardi); Marco e Veronica Squinzi e Simona Giorgetta del Sassuolo (1,2 miliardi ciascuno); Danilo Iervolino della Salernitana (1,2 miliardi).