De Laurentiis ha chiamato Gravina dopo Atalanta-Napoli
La notizia è stata riportata da Sportmediaset. Il presidente del Napoli è stato probabilmente infastidito dalle decisioni arbitrali, specialmente per il gol annullato agli azzurri.
Pare che dopo il match Atalanta-Napoli, terminato 2-1 con polemiche arbitrali per un gol annullato agli azzurri, il presidente Aurelio De Laurentiis abbia chiamato il presidente Figc Gabriele Gravina.
Come riportato da Sportmediaset durante la trasmissione Pressing in onda su Canale 5:
“Ci sarebbe stata una telefonata di Aurelio De Laurentiis a Gravina. Non si conoscono i toni“.