De Laurentiis ha chiamato Gravina dopo Atalanta-Napoli

La notizia è stata riportata da Sportmediaset. Il presidente del Napoli è stato probabilmente infastidito dalle decisioni arbitrali, specialmente per il gol annullato agli azzurri.

Db Milano 01/12/2025 - Gran Gala' del Calcio Aic 2025 / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Aurelio De Laurentiis

Pare che dopo il match Atalanta-Napoli, terminato 2-1 con polemiche arbitrali per un gol annullato agli azzurri, il presidente Aurelio De Laurentiis abbia chiamato il presidente Figc Gabriele Gravina.

Come riportato da Sportmediaset durante la trasmissione Pressing in onda su Canale 5:

Ci sarebbe stata una telefonata di Aurelio De Laurentiis a Gravina. Non si conoscono i toni“.

