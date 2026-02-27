Centro sportivo a Monterusciello, si può. De Laurentiis ha capito e si è affidato a una persona competente: Bruno Discepolo

Il presidente del Napoli ha capito che deve affidarsi a un Conte della diplomazia e delle professioni. E ha trovato l'uomo giusto. Questa è la principale novità

Centro sportivo a Monterusciello, si può. De Laurentiis si è finalmente affidato a una persona competente: Bruno Discepolo

C’è una grande novità nella ultradecennale – e quindi estenuante e persino grottesca – ricerca dei terreni per il centro sportivo del Calcio Napoli. Aurelio De Laurentiis ha capito (era ora!) che doveva affidarsi a una figura che sul Napolista definimmo “un Conte della diplomazia e delle relazioni istituzionali”. De Laurentiis ha tanti pregi ma anche il difetto di credere di poter fare tutto da solo. E ha anche l’illusione di possedere competenza politica: un abbaglio che acceca tanti imprenditori. Ma De Laurentiis ha mostrato di possedere una virtù tanta rara quanto indispensabile: saper riconoscere i propri errori e saper cambiare strada e quindi strategia. Dopo tanto girare a vuoto, De Laurentiis ha deciso di affidarsi a un professionista serio, preparato, competente sia dal punto di vista strettamente tecnico sia dal punto di vista politico. Per quel che riguarda la ricerca del centro sportivo (e magari anche per lo stadio), ha deciso di affidarsi a Bruno Discepolo che unisce entrambi i profili. È stato, giusto per dirne una, assessore uscente all’Urbanistica della Regione Campania. Ma il curriculum (anche politico) è molto lungo. Ed è persona seria.

C’è Bruno Discepolo dietro la trattativa che il Calcio Napoli sta portando avanti con Comune di Pozzuoli per la realizzazione del centro sportivo a Monterusciello. Ne ha scritto il giornale Cronaca Flegrea che ha riportato la telefonata dei giorni scorsi tra il presidente del Napoli e il sindaco Gigi Manzoni, e soprattutto l’incontro tra i dirigenti del comune di Pozzuoli e un pool di tecnici nominati da De Laurentiis. E in questo pool di professionisti spicca la presenza di Bruno Discepolo. Che alza immediatamente il livello. Non a caso si parla immediatamente di “dettagliato studio di fattibilità e una serie di piantine e grafici con i quali hanno ridisegnato il volto del quartiere trasformandolo nella cittadella azzurra”.

L’area – scrive sempre Cronaca Flegrea – sorge in via De Curtis. Diciassette 17 ettari di proprietà del comune di Pozzuoli a cui se ne aggiungerebbe uno privato per il quale sarebbe stata già incassata la disponibilità da parte del proprietario. Il Calcio Napoli acquisirebbe anche uno spazio che rientra nella Foresta Urbana e oggetto di finanziamento Pnrr.

In zona c’è anche una piscina olimpionica e un bellissimo palazzetto dello sport.

Cronaca Flegrea scrive che

Il progetto, in particolare, prevede la realizzazione di nove campi di calcio, tra cui uno destinato alla Primavera. De Laurentiis, durante la chiacchierata telefonica, si sarebbe reso disponibile ad ospitare anche le partite interne della Puteolana. Un nuovo incontro tra tecnici e dirigenti comunali è atteso per la prossima settimana”.

Non è chiaro sei campi possano essere nove o sette. Di certo è un’area attrezzata, non c’è il problema di portare l’acqua. C’è la foresteria, la metropolitana non è lontana. Si tratta di fare una trattativa ma il Comune è interessato alla valorizzazione dell’area. Ci sono tutti gli elementi affinché l’affare possa andare in porto e stavolta De Laurentiis si è affidato alla persona giusta.