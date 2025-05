Alexander-Arnold al Real, i blancos dovranno dare 10 milioni al Liverpool per fargli giocare il Mondiale per club

Il Real Madrid ha ufficializzato l’acquisto di Trent Alexander-Arnold dal Liverpool a parametro zero. Nel suo contratto sarà presente una clausola rescissoria da 1 miliardo.

Marca riporta:

Il terzino destro inglese arriva dopo aver terminato il suo contratto con il Liverpool e firma per sei stagioni, fino a giugno 2031. I blancos hanno dovuto negoziare con il club inglese ora, in modo che il calciatore possa viaggiare negli Stati Uniti per giocare il Mondiale per club, approfittando della finestra di mercato extra aperta dalla Fifa.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano specifica su X, proprio in merito alla competizione che si terrà negli Usa:

Il Real Madrid pagherà una commissione di trasferimento di circa 10 milioni al Liverpool per fargli giocare il Mondiale per club. Come parte dell’accordo con il Liverpool, il Real si farà carico anche dello stipendio di giugno e luglio del giocatore.

