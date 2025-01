Slot: «Se Alexander-Arnold o chiunque altro si destabilizzasse per il mercato, avremmo un problema»

Alexander-Arnold va sempre di più (a zero) verso il Real Madrid. Il tecnico ricorda le sue prestazioni: «Avete visto il passaggio che ha fatto a Salah? Trent vuole vincere qui»

Alexander-Arnold è prossimo ad accasarsi al Real Madrid. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Liverpool Arne Slot ha parlato anche del possibile trasferimento del suo miglior terzino, volendo però solamente concentrarsi su come l’inglese sta vivendo ad ottimi livelli la sua stagione attuale, dando anche una piccola “lezione” su come sia normale e gestibile che si parli di un calciatore così forte in ottica mercato. Ne parlano dalla Spagna, in particolare dal Mundo Deportivo (quotidiano da sempre vicino ai fatti del Barcellona ndr).

Slot risponde alle voci su Alexander-Arnold (Mundo Deportivo)

Di seguito quanto si legge dal quotidiano spagnolo:

“L’allenatore del Liverpool , l’olandese Arne Slot, ha detto venerdì, quando gli è stato chiesto del futuro di Trent Alexander-Arnold , che è “pienamente impegnato” con la squadra dei Reds e ha insistito sul fatto che l’interesse del Real Madrid per il difensore non destabilizzerà la lotta per il titolo della squadra. A Slot è stato anche chiesto direttamente se il terzino sarebbe rimasto al club dopo la chiusura del mercato di gennaio e ha risposto solo confermando che il 26enne giocherà dall’inizio contro il Manchester United domenica.

«Posso dirvi che giocherà domenica e spero che abbia la stessa prestazione della scorsa metà dell’anno. Tutti hanno visto quanto è stata fantastica la sua prima metà di stagione, quanto vuole vincere qui. Ha giocato un’incredibile partita contro il West Ham, penso che ricordiamo tutti il ​​passaggio che ha fatto a Salah. Lo vedo ogni giorno sul campo di allenamento lavorare duro e vi dico che è completamente impegnato con noi.»

Riguardo alla possibilità che le voci possano destabilizzare il calciatore, ha negato: «Se i giocatori del Liverpool fossero destabilizzati da altre persone che parlano di loro, allora avremmo un vero problema. Se giochi per uno dei più grandi club del mondo si parla di te per 12 mesi all’anno. A volte, in relazione ad altri club, succede così tante volte ai nostri giocatori che, se li destabilizzasse, allora avremmo davvero un problema, non solo adesso, ma negli ultimi sei mesi ci sono state voci sui nostri giocatori negli ultimi e non credo che li abbia destabilizzati affatto.»”.

ilnapolista © riproduzione riservata