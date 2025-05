Alexander Arnold saluta il Liverpool dopo 20 anni: «Voglio uscire dalla mia zona di comfort». Andrà al Real Madrid

Trent Alexander-Arnold saluta Liverpool dopo vent’anni. Il terzino inglese, dopo la vittoria della Premier League, non sarà più un calciatore dei Reds.

Su Instagram ha pubblicato un video d’addio, dichiarando:

«Questa è senza dubbio la decisione più difficile che abbia mai preso nella mia vita. So che molti di voi si sono chiesti il perché o si sono sentiti frustrati perché non ne avessi ancora parlato, ma è sempre stata mia intenzione concentrarmi esclusivamente sugli interessi della squadra, ovvero vincere la Premier. Questo club è stata tutta la mia vita, tutto il mio mondo, per 20 anni. Dall’Academy fino ad oggi, il sostegno e l’amore che ho sentito da tutti, dentro e fuori dal club, mi accompagneranno per sempre. Sarò per sempre in debito con tutti voi. Questa decisione riguarda il voler affrontare una nuova sfida, uscire dalla mia zona di comfort sia a livello professionale che personale. Ho dato il massimo ogni singolo giorno in cui sono stato in questo club e spero che sappiate che ho ricambiato tutto il vostro amore nella mia permanenza qui. Dal profondo del mio cuore, ringrazio tutti: i miei allenatori, i miei dirigenti, i miei compagni di squadra, lo staff e i nostri incredibili tifosi per questi ultimi 20 anni. Ho avuto la fortuna di vivere i miei sogni più grandi qui e non darò mai per scontati i momenti speciali che ho avuto la fortuna di vivere con tutti voi. Il mio amore per questo club non finirà mai».

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha annunciato che il terzino è pronto a firmare un contratto di 5 anni con il Real Madrid, club a cui si unirà dalla prossima stagione.

🚨 BREAKING: Trent Alexander-Arnold to Real Madrid, here we go! 💣⚪️

Decision to leave Liverpool now confirmed as Trent says goodbye to the club after winning one more PL title.

Documents being prepared for Trent to join Real Madrid on a 5 year contract, verbal agreement done. pic.twitter.com/IkmL1VIhWE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2025