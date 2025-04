LaLiga riduce il tetto salariale del Barcellona: Dani Olmo e Pau Victor sono di nuovo a rischio (As)

Tebas ha anche presentato un reclamo contro il revisore dei conti per chiarire i dubbi sulla vendita dei box vip del nuovo Camp Nou.

As segnala che LaLiga ha preso nuovi provvedimenti in relazione alla nuova situazione finanziaria del Barcellona. I catalani hanno dovuto sospendere la pianificazione della prossima stagione finché non sarà chiarita la vendita dei Vip Box (i posti privilegiati negli stadi, noti anche come Sky Box, ndr), avvenuta tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, per mantenere le licenze di Dani Olmo e Pau Victor. I conti non tornano e LaLiga ha deciso di ridurre il tetto salariale della squadra del Barcellona e di presentare un reclamo contro il revisore dei conti di quella vendita.

Telenovela Barcellona: la Liga non molla e Olmo è di nuovo a rischio

As ha anche riportato il comunicato integrale della Liga. Di seguito alcuni estratti:

“Secondo i suddetti Bilanci Intermedi, e in applicazione della NEP, il FC Barcelona, ​​con la sottoscrizione di detta operazione societaria, non aveva al 31 dicembre 2024, né al 3 gennaio 2025, né ha avuto da quella data, né ha oggi un saldo o capacità di registrazione, ciò che è pubblicamente noto come ‘Fair Play’, per la registrazione dei giocatori Dani Olmo e Pau Victor.

In applicazione del NEP, LALIGA ha comunicato al Club la riduzione della sua LCPD per l’importo della suddetta operazione societaria, in conformità con i Bilanci Intermedi presentati.

Allo stesso modo, il 27 marzo, LALIGA ha comunicato al CSD le conclusioni in materia di “Fair Play” tratte dai suddetti Bilanci Intermedi, in particolare la riduzione della LCPD comunicata al Club come conseguenza della stessa, nonché tutte le circostanze precedenti, allegando nella suddetta comunicazione al CSD i suddetti Bilanci Intermedi del Club.

Alla luce della situazione sopra descritta, LALIGA informa che segnalerà all’Istituto di Contabilità e Revisione dei Conti (ICAC) il revisore dei conti nominato dal Club il 31 dicembre 2024, che ha certificato la contabilizzazione della suddetta operazione societaria nel conto economico del Club“.

