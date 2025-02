La Liga contro il Barcellona: legami sospetti con una società partner del Camp Nou per l’acquisto di Dani Olmo

Segnalazione al Consiglio superiore dello sport: la società avrebbe pagato 28 milioni per i posti vip dello stadio, soldi serviti poi per prendere Dani Olmo

Il Barcellona, la Liga e Dani Olmo hanno ancora qualcosa da dirsi. Secondo quanto riporta El Confidencial, “l’organizzazione presieduta da Javier Tebas mette in discussione la vendita dei palchi Vip (o Sky box, ndr) allo Spotify Camp Nou, che hanno consentito la registrazione di Dani Olmo e Pau Víctor“.

La Liga ha infatti presentato una segnalazione al Consiglio superiore dello sport (Csd) con cui “ritiene che il pagamento di 28 milioni di euro che ha permesso al Barcellona di ottenere le misure cautelari per la registrazione di Olmo provenga dalla società Emirates New Era Visionary Group, fornitore di telecomunicazioni dei blaugrana da novembre 2024, e pertanto denuncia l’esistenza di possibili legami sospetti con il club“.

La New Era Visionary Group si presenta sul proprio sito ufficiale come “l’operatore ufficiale delle telecomunicazioni del FC Barcelona” e si identifica come “un partner di fiducia per imprenditori e investitori nel settore dello sport e dell’intrattenimento, che comprende stadi, sale concerti, musei, gallerie e un’ampia gamma di complessi di intrattenimento“.

“Finora il Barcellona aveva dichiarato soltanto che gli investitori provenivano dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti, i quali avevano accettato di versare 100 milioni di euro“.

La Liga ritiene che esistano legami sospetti tra New Era Visionary Group e l’ambiente del club e ricorda nella sua denuncia che il modo di agire è simile a quanto il club ha già fatto con il Barça Visión.

Che te ne fai di un box al Vomero, quando con 210.000 euro ti compri un posto vip al Camp Nou per 30 anni?

Sedici giorni dopo il pasticcio con Dani Olmo, il Barcellona ha rilasciato una nota in cui cerca di chiarire “leva” della vendita dei posti vip del Camp Nou, una misura chiave per rientrare nei parametri economici della Liga.

Come aveva anticipato Laporta in conferenza stampa, il club ha messo a disposizione 475 posti Vip, pari al 5% del numero totale di posti che saranno disponibili in futuro allo “Spotify Camp Nou”. Li ha già venduti a investitori stranieri coperti da una clausola di riservatezza: dal Qatar hanno sborsato 30 milioni, dagli Emirati Arabi Uniti ne hanno comprati per altri 70 milioni. Li avranno a disposizione completa per 30 anni.

Insomma, fatti due due conti: il Barcellona ha venduto ogni posto a 7.000 euro l’anno circa. In tutto 210.000 euro. Il prezzo di un box auto al Vomero. Vuoi mettere?

Gli investitori potranno anche rivenderseli guadagnandoci a loro volta.

