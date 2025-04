La Stampa. De Giacomo (l’organizzatore delle scommesse on line) a Fagioli: «Prova a giocare un centesimo sul sito che sta proponendo Perin e non ti rivolgo più la parola…»

La guerra dei poker, Perin: «ora chiedo dove giocavano Pjanic, Lamela, Totti, Ronaldo fenomeno e altri»

La Stampa scrive anche della guerra dei siti per giocare a poker. Perché quello di De Giacomo non convinceva alcuni calciatori come ad esempio Perin. Ecco quello che scrive La Stampa con Andrea Siravo:

Con De Giacomo il centrocampista, in prestito alla Fiorentina (Fagioli, ndr), ha anche altri problemi: «Prova a giocare un centesimo sul sito che sta proponendo Perin e non ti rivolgo più la parola…». L’organizzatore delle scommesse online perde le staffe quando da Fagioli viene a sapere che alcuni suoi clienti-calciatori stanno cercando altre piattaforme di gioco online. L’ex Juve prova a placarlo: «Ma non gioco tranquillo zio, Tom Only for you promesso». Una rassicurazione che non convince De Giacomo: «Non andargli dietro perché impazzisco, te lo dico».

Perin in chat a Natale 2022

A innescare la ricerca di nuovi siti per giocare a poker sono dei malfunzionamenti riscontrati in quelli proposti da De Giacomo. Sul gruppo WhatsApp “Poker senza Zaniolo” il pomeriggio di Santo Stefano del 2022: «Ora ho chiesto – digita Mattia Perin – a dove giocavo in lockdown dove c’erano Pjanic, Diego Costa, Lamela, Totti, Savic, Ronaldo fenomeno, Izzo e tanti altri. Vediamo se ci trattano meglio». La lamentela principale è l’eccessivo costo del servizio da riconoscere a De Giacomo. Il giorno dopo sul gruppo il portiere bianconero condivide nella chat il link al nuovo sito. Non passano neanche ventiquattro ore, che il 28 dicembre, Fagioli propone un nuovo sito indicato da De Giacomo con una commissione più bassa a quella del sito fornito da Perin.

