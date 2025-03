Gasperini: «L’addio alla Atalanta? Ogni storia ha un inizio e una fine. Per ora mi godo il presente»

Al premio Bearzot: «Allenare l’Atalanta è stato un pezzo di vita meraviglioso. Sono orgoglioso dell’interesse della Roma, ma è difficile prevedere il futuro».

Gian Piero Gasperini ha ricevuto oggi il Premio Bearzot a Roma.

Il tecnico dell’Atalanta ha risposto a qualche domanda dei giornalisti prima di salire sul palco. Le dichiarazioni sono state riportate da Gianluca di Marzio sul suo sito.

Gasperini: «L’addio alla Atalanta? Una storia ha sempre un inizio e una fine»

A Gasperini hanno chiesto se allenerebbe la Roma:

«La Roma? C’è Ranieri che è un grande allenatore. Roma è una piazza straordinaria con un pubblico incredibile. Motivo d’orgoglio l’interesse del club, ma navighiamo a vista. Difficile prevedere quello che succederà nel futuro. La Roma è come la Nazionale, piace a tutti».

Ha poi parlato della sua avventura all’Atalanta:

«Vivo molto il presente. Il presente è questo campionato e queste nove gare che mancano. Non capita spesso nel calcio un rapporto lungo come quello tra me e l’Atalanta. Per me è stato straordinario ed è stato un pezzo di vita meraviglioso».

Ha aggiunto:

«L’addio all’Atalanta? C’è sempre un inizio e una fine nelle storie. Si sa l’inizio e quasi mai la fine. In mezzo però c’è stato un percorso incredibile, un viaggio coronato con l’Europa League».

Per quanto riguarda Gasperini, l’attuale tecnico dell’Atalanta “porterebbe la sua juventinità (è cresciuto in bianconero da allenatore e poi ha allenato nel settore giovanile per 9 stagioni, dai Giovanissimi alla Primavera, vincendo il Torneo di Viareggio nel 2003), la capacità di vincere (dimostrata l’anno scorso con l’Europa League dell’Atalanta) e l’euforia che avrebbe nel realizzare il sogno della propria carriera. E il suo profilo si inserirebbe bene anche nella strada del risanamento del bilancio intrapreso dal club nelle ultime due stagioni, perché Gasp ha dimostrato di saper lavorare con i giovani e saper valorizzare i giocatori. Dall’altra parte, però, le riserve sarebbero relative al suo carattere spigoloso e, sebbene risalga ormai a oltre 13 anni fa, al fatto che nell’unica esperienza in una big (l’Inter 2011-12) ha fallito“.

