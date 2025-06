Southgate non vuole rispondere a Tuchel: «Ora è il momento di altri e io starò a tifare da casa»

L'ex ct dell'Inghilterra alla Bbc: «È difficile da spiegare, finché quel peso non se ne va non ti rendi conto di quanto fosse gravoso»

L’ex commissario tecnico dell’Inghilterra, Sir Gareth Southgate, ha confessato alla Bbc Sport di non sentire la mancanza di guidare la Nazionale

Il 54enne si è dimesso la scorsa estate dopo la sconfitta dell’Inghilterra contro la Spagna nella finale degli Europei 2024. Durante i suoi sette anni e mezzo sulla panchina, Southgate ha portato la nazionale inglese a due finali europee, terminando al secondo posto in entrambe le occasioni. Il quarto posto raggiunto ai Mondiali del 2018 è stato il miglior risultato del paese dal 1990.

Mercoledì Southgate è stato insignito del titolo di cavaliere per il suo contributo al calcio inglese, diventando solo il quarto ct dell’Inghilterra a ricevere tale onore, accanto a Sir Walter Winterbottom, Sir Alf Ramsey e Sir Bobby Robson.

Leggi anche: Southgate non è più il ct dell’Inghilterra: «Sono sicuro che i nostri giovani talenti in futuro ci faranno vincere»

«È un po’ strano guardare la squadra dalla tribuna, però non ne sento la mancanza. Penso sia importante fare un passo indietro e non intralciare. Non è più una mia responsabilità, la squadra ha bisogno di spazio per crescere»

Southgate ha ammesso che lasciare la guida gli ha tolto un enorme peso di aspettative nazionali dalle spalle. «È difficile da spiegare, finché quel peso non se ne va non ti rendi conto di quanto fosse gravoso. Ogni giorno, ogni ora, pensavo a come migliorare l’Inghilterra, a cosa succedeva con i giocatori, a perfezionare i processi. Come ogni leader di una grande organizzazione, cercavo costantemente di essere più efficace»

Dopo l’addio di Southgate, Thomas Tuchel è stato nominato nuovo ct dell’Inghilterra. Il tedesco ha iniziato con il piede giusto, vincendo tutte e tre le partite di qualificazione ai Mondiali sinora disputate. Tuchel ha più volte criticato il periodo di Southgate, sostenendo che la sua squadra mancasse di un’identità precisa e sembrasse più preoccupata di uscire dagli Europei 2024 che di puntare realmente alla vittoria.

«Non credo importi come ho preso quella critica o cosa ne penso. Per me è importante lasciare alla squadra e al ct lo spazio necessario per lavorare. È la cosa giusta da fare. Ho vissuto un’esperienza straordinaria a capo della nazionale, ma ora è il momento di altri e io starò a tifare da casa»