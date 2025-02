Gasperini rivela il segreto di pulcinella: «Non rinnoverò con l’Atalanta»

In Conferenza: «Lookman ha avuto un impatto straordinario, tutto quello è nato dopo…la mia non voleva essere una frase offensiva»

Alla vigilia della partita contro l’Empoli, Gian Piero Gasperini è tornato a parlare del battibecco a distanza con Lookman smorzando il caso e anche del suo futuro a Bergamo. «Lookman ha avuto un impatto straordinario, tutto quello è nato dopo…la mia non voleva essere una frase offensiva . Ieri abbiamo avuto in Udinese-Lecce quello che poteva essere un teatrino in mondovisione, per fortuna ci sono stati ragazzi che hanno lasciato perdere».

«Lookman può diventare un rigorista, sarebbe una capacità realizzativa ulteriore – ha proseguito Gasperini -. Ma ho quasi la sensazione che ci sia la volontà che l’Atalanta venga descritta che sia così, tutto per aria, la realtà è un po’ diversa. Lookman col Brugge è entrato in un modo straordinario, il suo gesto anche se generoso, non cambia quella che è la mia idea. Avrei voluto che un giocatore forte come lui avesse fatto un gesto nei confronti di De Ketelaere dicendo “dai tieni la palla, buttala dentro”»

Poi si è passati al futuro e Gas ha sciolto qualche riserva :«C’è un inizio e una fine, vedremo a fine anno se andare a scadenza o interrompere il rapporto, sicuramente non ci saranno ulteriori rinnovi»

E ora l’addio all’Atalanta è vicinissimo. E’ solo questione di tempo: pochi mesi o poco più di un anno. Gasperini ha un contratto fino al 2026, dunque potrebbe salutare già la prossima estate o, come da contratto, a giugno 2026, dunque tra due anni.

