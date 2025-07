Dopo la vittoria del Fluminense 2-0 contro l’Inter, Thiago Silva è stato intercettato dai microfoni di Mediaset per parlare del successo della sua squadra.

Thiago Silva: «Allegri ci ha aiutato a vincere contro l’Inter»

Il difensore brasiliano ex Milan ha svelato un retroscena riguardo il tecnico Max Allegri:

«In settimana ho chiamato Allegri e ho chiesto qualche informazione e qualche consiglio sull’Inter. Ci ha parlato molto bene di questa squadra, ci ha dato delle informazioni che sono riuscito a passare ai miei compagni. Mi sento di dire che Allegri ci ha aiutato un po’. Se ho parlato della sua nuova avventura? Non ci siamo riusciti perché avevamo poco tempo, ma ho detto a lui e Ibra che verrò a trovarli a gennaio a Milano. Tornerò a San Siro da tifoso».

E poi se la prendono con Inzaghi che ha scelto di andar via. Evidentemente Simone sapeva benissimo che l’Inter era ed è una polveriera. E lo ha confermato nella serata di lunedì. Innanzitutto i nerazzurri sono stati battuto 2-0 dai brasiliani del Fluminense, squadra di Thiago Silva. Un gol in apertura di partita e un altro nel recupero. In mezzo, pressione dell’Inter che però non ha prodotto nulla. Palo interno di Lautaro che a fine match si è scagliato contro un non meglio identificato obiettivo.

«Il messaggio è chiaro. Chi vuole restare resti con noi all’Inter, chi non vuole restare vada via! Non è un messaggio contro nessuno, ma un messaggio generale. In questa stagione siamo rimasti a zero titoli e abbiamo bisogno di lottare per obiettivi importanti. Negli ultimi cinque anni abbiamo portato trofei all’Inter e per tornare a farlo dobbiamo essere un gruppo come siamo stati l’anno della seconda stella. Dobbiamo ripartire da lì».