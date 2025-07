Müller conferma la sua intelligenza anche sul caso Wirtz: «150 milioni, una cifra irreale»

Ancora una volta, Thomas Müller dimostra di saper intervenire con intelligenza, misura e tempismo, scegliendo accuratamente quando parlare e su cosa esprimersi. Nel pieno dei Mondiali per club, alla vigilia di un atteso quarto di finale contro il Psg, il campione del Bayern Monaco è tornato a far sentire la sua voce su un tema molto discusso nel calcio moderno: il valore sempre più esorbitante dei trasferimenti.

Müller commenta il trasferimento di Wirtz al Liverpool (L’Equipe)

Ecco come L’Equipe ha riportato le dichiarazioni del calciatore del Bayern Monaco:

“Intervistato dall’emittente americana Cbs Sports, l’attaccante del Bayern Monaco Thomas Müller ha definito ‘irreale’ la cifra del trasferimento di Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen al Liverpool, stimata in 136 milioni di euro, bonus compresi.

Il veterano tedesco (131 presenze e 45 gol con la Nazionale), che sabato affronterà il Psg nei quarti di finale del Mondiale per club, ha commentato così il trasferimento record del suo connazionale:

«Si adatterà ovunque, perché non solo è un ottimo calciatore, ma ha anche una grande forza mentale – ha dichiarato Müller –. Il prezzo del trasferimento… alla fine siamo abituati a gestire cifre elevate. Le aspettative sono comunque altissime. 150 milioni…È irreale, davvero. È solo un numero tra club. Chi può davvero immaginare cosa significhino 150 milioni? Non puoi comprare Neymar (passato dal Barça al PSG per 222 milioni nel 2017), ma puoi piantare molti alberi con quei soldi. (…) Secondo me, non si può giudicare un giocatore dal prezzo del trasferimento».”