Dalla Spagna – Brasile, prende forma lo staff di Ancelotti: non ci sarà il figlio Davide

Carlo Ancelotti lascerà il Real Madrid per volare il Brasile, dove lo aspetta la Seleçao. La notizia è ormai molto chiacchierata da diverse settimane, e si attende solo l’ufficialità. I colleghi de il “Mundo Deportivo” riportano ulteriori dettagli in merito alla vicenda, rivelando anche che al fianco del tecnico di Reggiolo nella nuova esperienza in Sud America dovrebbe esserci – il condizionale è d’obbligo in questi casi – anche una vecchia conoscenza dell’ex Milan e Napoli.

Ancelotti verso il Brasile, con lui una ‘vecchia conoscenza’

“L’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Arsenal e la sconfitta contro il Barcellona nella finale di Coppa del Re continuano a bruciare in casa Real Madrid, e ormai non si parla più di altro che di rinnovo della squadra, a partire dal suo allenatore, Carlo Ancelotti, che punta a partire per il Brasile”, riferiscono i colleghi spagnoli. Il Mundo Deportivo poi prosegue così: “La possibilità di vedere Carlo Ancelotti allenare la nazionale brasiliana è molto vicina a diventare realtà. Secondo le ultime notizie, l’italiano avrebbe già raggiunto un accordo con la Confederazione calcistica brasiliana (Cbf) per allenare i cinque volte campioni del mondo nella Coppa del Mondo del 2026”.

“Uno scenario sul tavolo fin dalla scorsa stagione, anche se Ancelotti ci ha tenuto a dare priorità al Real Madrid[…] Ora che il suo rapporto con il Real Madrid sembra essere giunto al termine, Carletto passa alla nazionale maggiore e lo fa con diverse novità. La prima, secondo Cadena Cope, riguarda il suo staff tecnico, nel quale non ci sarà Davide Ancelotti, suo figlio. I due hanno formato una partnership molto positiva sia al Madrid che all’Everton, ma questa volta Davide non seguirà le orme del padre. Sì, ci sarà Paul Clement, che era presente anche durante il primo periodo di Ancelotti al Bernabéu, così come al Chelsea e al Psg”, si legge sulla nota testata.

In merito all’ufficializzazione, Mundo Deportivo afferma: “L’accordo diventerà ufficiale il prossimo giugno. Ancelotti avrà praticamente un anno per preparare il Mondiale del 2026, che si disputerà tra Stati Uniti e Messico. Un’esperienza che sarà senza dubbio molto arricchente per un allenatore la cui vittoria con il Brasile sarà la ciliegina sulla torta della sua carriera”.

