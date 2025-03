Slot sulla nuova Champions dopo l’eliminazione: «Primi nella fase a girone ha significato incontrare il Psg. Ingiusto»

Il tecnico dei Reds ai microfoni di Sky Sports: «Abbiamo giocato la partita perfetta, tranne che in ottica gol segnati»

La contesa tra Paris Saint-Germain e Liverpool è stata sicuramente una delle più equilibrate e spettacolari tra quelle valide per l’accesso ai quarti della Champions League 2025. A spuntarla, alla fine, sono stati i francesi ai calci di rigore, soprattutto grazie a Gigio Donnarumma che ne ha parati due per il 4-1 complessivo. A margine dell’incontro, il tecnico del club britannico, Arne Slot, è intervenuto ai microfoni di Sky Sports per esprimere un proprio commento.

«È stata la migliore partita di calcio a cui abbia mai preso parte», ha esordito l’olandese. Poi si è soffermato sulla sua squadra ed è entrato nel merito della gara: «Prestazione incredibile, soprattutto se paragonata alla scorsa settimana. Nei primi 20-25 minuti, li abbiamo superati in tutto, creando occasioni su occasioni, poi all’improvviso eravamo sotto per 1-0. È stato quasi il contrario dell’andata e dopo 90 minuti sembrava che meritassimo di più. Mi aspettavo che segnassimo, abbiamo giocato la partita perfetta, tranne che in ottica gol segnati. Più o meno la stessa cosa del Psg la scorsa settimana, quando hanno giocato la partita perfetta e non hanno segnato».

Leggi anche: Clima elettrico a Liverpool: Salah e Alxander-Arnold discutono prima del Psg – VIDEO

Nel prosieguo dell’intervista, Slot ci ha anche tenuto ad evidenziare quello che potremmo definire uno degli ‘scherzi’ del nuovo formato della Champions League: «Sembra ingiusto uscire già a questo turno.Bisogna pensare a quanto valga arrivare primi nella fase a gironi se poi si può affrontare il Paris Saint-Germain nel turno successivo . Questa è anche la parte bella del calcio. Tutti in tutto il mondo si sono divertiti a guardare questa partita e i margini sono ridotti, se vuoi vincere devi avere anche un po’ di fortuna, l’abbiamo avuta la scorsa settimana, non credo che l’abbiamo avuta oggi».

Infine, l’ex centrocampista ha concluso dicendo: «Ora è chiaro cosa dobbiamo fare nel resto della stagione: una finale di coppa di lega e nove partite di Premier League».

ilnapolista © riproduzione riservata