Ronaldo annuncia il ritiro dalla corsa alle presidenza della Federcalcio brasiliana (Mundo Deportivo)

Il Fenomeno non ha l’appoggio delle federazioni regionali. «Non c’era apertura al dialogo, sostengono il presidente in carica»

Ronaldo il Fenomeno ha annunciato il suo ritiro dalla corsa alla presidenza della Confederazione calcistica brasiliana (Cbf). La decisione, resa pubblica mercoledì attraverso un messaggio sui social network, è motivata dalla mancanza di supporto da parte delle federazioni regionali, elemento cruciale per una candidatura vincente. «Dopo aver dichiarato pubblicamente la mia volontà di candidarmi alla presidenza della Cbf alle prossime elezioni, ritiro ufficialmente la mia intenzione» ha dichiarato l’ex giocatore di Barcellona e Real Madrid. Ne ha parlato il quotidiano Mundo Deportivo.

Ronaldo si ritira dalla presidenza della Cbf (Mundo Deportivo)

Ne parla così il quotidiano succitato:

“Ha spiegato che, nell’ambito della sua campagna per ottenere sostegno, ha contattato le 27 federazioni regionali del Paese, ma solo quattro hanno accettato le sue proposte. «Le federazioni si sono rifiutate di accogliermi nelle loro case, adducendo come motivo la loro insoddisfazione per l’attuale amministrazione e il loro sostegno alla rielezione» dell’attuale presidente della Cbf, Ednaldo Rodrigues , ha osservato.

«Non sono stato in grado di presentare il mio progetto, esprimere le mie idee o ascoltarle come avrei voluto. Non c’era apertura al dialogo», ha sottolineato”.

Il due volte Pallone d’Oro ha ammesso di non avere possibilità concrete di vittoria senza l’appoggio della maggioranza delle federazioni, che detengono il potere decisionale nelle elezioni della Cbf. «La maggior parte dei leader regionali sostiene il presidente in carica; hanno il diritto di farlo e io lo rispetto, indipendentemente dalle mie convinzioni», ha dichiarato con rammarico. Nonostante il ritiro dalla corsa, continua il Mundo Deportivo, Ronaldo ha voluto ringraziare coloro che hanno sostenuto il suo progetto e ha lanciato un appello per il futuro del calcio brasiliano. «Dialogo, trasparenza e unità sono la strada ideale per far progredire il nostro calcio», ha concluso.

