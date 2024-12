Nesta e la leva “coachistica” del 2006: i campioni del mondo che non sanno allenare

Gattuso, Cannavaro, Pirlo, Grosso, Inzaghi e Gilardino: le loro carriere godono di eccellente stampa e trascurabili risultati

Ora che anche Alessandro Nesta è saltato, dopo Daniele De Rossi e Alberto Gilardino, la maledizione della leva “coachistica” del 2006 può dirsi compiuta. I campioni del Mondo sotto il cielo azzurro di Berlino, che avrebbero preso d’imperio i patentini a Coverciano per una successiva, impronosticabile, carriera di esoneri a ripetizione. De Rossi, Gattuso, Cannavaro, Pirlo, Grosso, Inzaghi, Oddo, Gilardino, Nesta appunto. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai.

Smettiamola con la retorica dei figliuol prodighi: sono quasi vent’anni che l’Italia s’è desta nel ricordo di quelle notti, Nino ormai cammina caracollando col cuore pieno di paura d’essere licenziato. Ed è esattamente da questi particolari che si giudica un allenatore. Nesta è l’ultimo caduto di quella generazione di fenomeni. Godono di eccellente stampa e trascurabili risultati.

Ad indagare le statistiche aggregate si sfiora il voyeurismo macabro, non ce n’è davvero bisogno. Carriere complicate, zoppicanti, faticose. Esoneri ovunque: dal Benevento alla Spal, dalla Salernitana all’Ofi Creta. Chi è arrivato su una panchina importante – Gattuso, un imberbe Pirlo, lo stesso De Rossi, Inzaghi – ci ha rimbalzato sopra. Altri annaspano nel retropalco del gran calcio, con la critica a supporto e i risultati che li dileggiano. È una battaglia campale tra il nome che portano, e le aspettative che non riescono a soddisfare. Gilardino stava facendo un buon lavoro al Genoa, poi gli hanno smembrato la squadra e addio. Gli altri sono ostaggi del blasone passato, vagano in zona mista con lo sguardo di Bellini e Cocciolone.

Di loro Marcello Lippi disse: «Una volta terminata la loro carriera avevano già una predisposizione naturale a fare l’allenatore. Ecco perché sono diventati allenatori di squadre importanti ottenendo anche degli ottimi risultati». Ascoltammo smarriti, chiedendoci “ma chi? Ma cosa?”.

La loro traiettoria è una biografia della nazione. L’idea che un mestiere ne valga un altro, per automatismo. Che la gavetta sia una novecentesca pretesa di dare gradualità alla vita degli altri, per principio. Che il talento sia universale, e se pure non fosse chissenefrega: la narrazione funziona per titoli. Rino, Fabio, Danielino, Ale: quando in tv si chiamano per nome il disastro è dietro l’angolo. E infatti.

Metti Pirlo, caso di scuola nel frastagliato mercato del lavoro calcistico. Giocatore di tanto talento, stiloso il giusto, sabaudo d’indole. Troppo tecnico per non tradursi in guida altrui. Fu catapultato dritto per dritto sulla panchina della Juve, per ribaltare lo stile Sarri, con i suoi spigoli, quella barba sfatta. Pirlo doveva essere un rebranding umano. L’hanno consumato espresso. Strano non abbia sfondato al Karagümrük, qualsiasi cosa sia.

O Gattuso, mai domo. Ha allenato il Sion, il Palermo, l’Ofi Creta, il Pisa, il Milan, il Napoli, il Valencia e il Marsiglia, oggi lotta per lo scudetto croato alla guida dell’Hajduk Spalato, ma in mezzo a mille difficoltà e per alcuni mesi anche senza stipendio. La sua Coppa Italia con il Napoli nel 2020 è l’unico trofeo vinto dai campioni del mondo del 2006 passati in panchina. In matematica si chiama riduzione ai minimi termini.

Questo articolo è stato pubblicato una prima volta il 18 settembre 2024, ed è stato successivamente aggiornato.

