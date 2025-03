Garcia con il Belgio vince il braccio di ferro contro le critiche: «C’erano problemi di fiducia» (Footmercato)

Dal 3-1 subito contro l’Ucraina, ha ribaltato il risultato 3-0: «Con questa mentalità possiamo andare lontano». Decisiva la doppietta di Lukaku.

Il Belgio è riuscito a ribaltare il 3-1 dell’andata a favore dell’Ucraina, vincendo 3-0 in Nations League. Il ct Rudi Garcia, che era stato già criticato dopo la sua prima prestazione sulla panchina belga, ha convinto i media.

Garcia allontana le critiche con un’impresa contro l’Ucraina

Footmercato scrive:

Con questa vittoria 3-0, Rudi Garcia ha fatto un’impresa che sarà ricordata per il resto della sua avventura da ct. Facendo scelte forti come l’avvio di un centrocampo composto da Kevin De Bruyne, Nicolas Raskin e Hans Vanaken, Garcia ha vinto il suo braccio di ferro e questo è stato apprezzato.

Il portale francese riporta il quotidiano belga Nieuwsblad che paragona le due gare di andata e ritorno:

Che inversione di marcia! L’allenatore ci è riuscito in due giorni. Il Belgio ha giocato una buona partita. Un ritmo elevato e un’inesorabilità che contrastano fortemente con quello che abbiamo visto giovedì a Murcia. Era necessario, perché le scelte dell’allenatore stavano già sollevando critiche.

Dopo l’incontro, Rudi Garcia ha dichiarato in conferenza:

«Ho già detto ai calciatori che potevamo farcela. Questo non è un problema di mentalità, ma di fiducia. Contro l’Ucraina eravamo preoccupati, più che reattivi. Quindi stasera, sapevo che ripristinando la loro fiducia, dicendo loro che individualmente e collettivamente, erano giocatori di qualità, potevamo riuscire nell’impresa. Con questa mentalità, possiamo andare lontano».

Romelu Lukaku grandę protagonista in Nazionale. Due gol questa sera e uno nella partita dell’andata. Tre gol da grande centravanti quale Romelu è. La sua doppietta ha consentito al Belgio di eliminare in rimonta l’Ucraina (3-0 al ritorno dopo il 3-1 per gli ucraini all’andata). Due gol splendidi. Il primo al volo, in girata; e il secondo di destro in diagonale. All’andata, lo ricordiamo, segnò di testa.

È inutile riaprire la discussione sul centravanti belga. Incredibilmente considerato un pacco a Napoli. È ovviamente un signor centravanti, anche se in questa stagione a volte ha faticato. Ciononostante è il calciatore fondamentale del Napoli. Quando gira lui, gira tutta la squadra. Sa fare tutto. Sa fare i gol. Sa fare il regista d’attacco. Sa partecipare all’azione. È altruista.

