Olimpiadi Milano-Cortina, la Sueddeutsche e i soliti italiani: «Megalomania, tanti cantieri, incertezza sui tempi»

Rispetto alle Olimpiadi di Milano-Cortina, la Sueddeutsche scrive che “non c’è molta attesa per i giochi a Milano. A meno che non lavoriate nel settore edile e non stiate lavorando sotto pressione a uno degli innumerevoli progetti infrastrutturali tra Milano, Cortina e Bormio“.

Il quotidiano tedesco bacchetta l’organizzazione delle Olimpiadi:

“Tra un anno esatto, il 6 febbraio 2026, si svolgerà a San Siro la cerimonia di apertura dei Giochi invernali che avrebbero dovuto indicare la strada verso il futuro. E tuttavia da tempo si sono persi nei vecchi schemi. I temi principali, anche sui media italiani, restano i tanti cantieri. Sono loro i protagonisti. Innanzitutto perché in alcuni luoghi ci sono accuse di corruzione. In secondo luogo, perché è altamente incerto se gli impianti sportivi saranno pronti in tempo. Tuttavia, le capacità di improvvisazione fanno parte dei principali eventi sportivi in ​​Italia.

Il team del Comitato Organizzatore Olimpico, del Cio e dello Stato italiano avrebbe potuto creare qualcosa di speciale sui 222mila chilometri quadrati di spazio record destinati a tutti gli impianti sportivi. Questa opportunità è già stata persa. Gli italiani si sono persi nella megalomania. I numerosi cantieri hanno provocato un’esplosione dei costi, con investimenti per oltre cinque miliardi di euro.

Il principale colpevole in questo caso è un governo populista di destra che ha sostanzialmente solo ereditato i Giochi e ora vuole usarli per la sua narrazione di orgoglio nazionale: sono politici come Matteo Salvini della Lega Nord ad aver dato il tono al dibattito olimpico in Italia fin dall’inizio. Decisioni come la costruzione non necessaria della pista da bob a Cortina d’Ampezzo per motivi completamente sbagliati erano sbagliate dal punto di vista finanziario e andavano contro la volontà della gente“.

