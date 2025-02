Oltre agli odiatori c’è il corpaccione di tifosi che segue in silenzio e sostiene le mosse della dirigenza della squadra del cuore

Le reazioni al tweet di De Laurentiis dicono che la maggioranza silenziosa sta con lui

Hanno colpito gli insulti che ancora si trovano tra i commenti al tweet di benvenuto di De Laurentiis nei confronti di Okafor. Insulti anche molto pesanti. Ma, come al solito, anche sul web c’è chi si mette in mostra e poi c’è il corpaccione che silenziosamente segue e osserva e preferisce non esporsi.

I mi piace sono giunti a quota 3.200 (per ora). Ossia persone che hanno messo il like e che quindi condividono o comunque tifano e quindi apprezzano il comportamento del Napoli. I retweet sono 483.

Le visualizzazioni sono fin qui 421mila.

I messaggi sono stati fin qui circa 1.200. Di cui 800 di critica (di questi 800, 200 di insulti) e 400 positivi.

Al di là dei fisiologici odiatori, anche i social dicono che il corpaccione della tifoseria vuole sostenere la propria squadra e le scelte della dirigenza. Come confermano anche i dati di vendita di Napoli-Udinese in programma domenica sera: 47mila i tagliandi già venduti.

ilnapolista © riproduzione riservata