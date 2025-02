I Reds eliminati dal Plymouth (squadra di Serie B). Sui social scatenati contro l’italiano. Riuscito un dribbling su dieci, ha perso palla 29 volte

Chiesa orribile nella sconfitta del Liverpool in FA Cup: “la Juve sapeva qualcosa che non sapevamo” (Il Guardian)

Liverpool sconfitto in FA Cup. Ha perso 1-0 contro il Plymouth squadra di Serie B. Slot ha ovviamente fatto un ampio turn over: in vista del derby di mercoledì non ha portato nemmeno in panchina van Dijk, Salah, Gravenberch, Robertson, Szoboszlai, Gakpo e Konate. C’era grande attesa per Chiesa schierato titolare nel tridente al fianco di Luis Diaz e Diogo Jota. La sua prestazione è unanimemente definita orribile. Sui social i tifosi del Liverpool si stanno scatenando contro di lui.

Non sono soltanto i social.

Ecco cosa il Guardian scrive della prova di Chiesa:

“Pensiamo che molti tifosi del Liverpool sperassero che questo sarebbe stato il giorno in cui Chiesa avrebbe finalmente mostrato la qualità che lo ha visto diventare uno dei giocatori più forti di Euro 2020. Ma l’italiano è stato terribile. Sembra che la Juventus la scorsa estate sapesse qualcosa che noi non sapevamo”.

Nella cronaca del match il Guardian definisce terribili alcuni tentativi di cross dell’italiano. Al 57esimo definisce “orribilmente largo” un suo tiro. All’intervallo si sprecava il sarcasmo nei suoi confronti. Un lettore scrive: “Ho visto che c’è Kenny Dalglish (celebre ala destra del Liverpool che fu) alla partita. Lo metterei a destra per il secondo tempo”. Dove gioca Chiesa.

Le statistiche del suo match sono impietose:

Un dribbling su dieci riuscito.

Ha perso palla 29 volte.

Precisione eni passaggi 66% (bassissima)

Completato un cross su quattro.

Chiesa completed 1/10 dribbles, lost possession 29 times against Plymouth and completed 1/4 crosses. Underwhelming performance. pic.twitter.com/EW8m7eiYR2 — The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) February 9, 2025

