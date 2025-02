In conferenza: «Se le spiegazioni non vengono fuori significa che c’è un problema e bisogna risolverlo. Cristiano Ronaldo mi ha aiutato a restare calmo, per me quindi è il migliore».

Il Real Madrid affronterà il Leganes in Coppa del Re domani. Di seguito, la conferenza stampa di Carlo Ancelotti.

Ancelotti: «In Inghilterra c’è il miglior arbitraggio, mi aspetto spiegazioni per quanto successo contro l’Espanyol»

Che partita ti aspetti?

«Dobbiamo prepararci bene e arrivare alla fase successiva di questa competizione. In altri anni, la Coppa ci ha dato molta gioia».

Dopo la lettera del Real Madrid, ti fidi dell’arbitraggio spagnolo?

«È successo qualcosa di inspiegabile e quello che il Madrid chiede è una spiegazione. E mi sembra giusto. Perché nulla è stato fatto per proteggere l’integrità del calciatore».

Alaba si è infortunato, il club non ha portato alcun acquisto… Perché?

«Purtroppo abbiamo perso due giocatori importanti. Alaba era pronto per giocare. Avrebbe giocato domani. Quello che è successo non lo avevamo previsto, come quello che è successo a Rüdiger. Sono momenti di emergenza. Abbiamo Jacobo Ramon che può contribuire».

Hai intenzione di mettere Valverde come difensore centrale?

«No, forse come esterno, ma non come centrale. Lì possono giocare Jacobo, Asencio e Tchouameni».

Cristiano Ronaldo è davvero il migliore della storia?

«Ha segnato un’epoca e per me sì, è stato il migliore. Mi ha aiutato molto a rimanere calmo in panchina a Madrid».

Come stanno Vinicius e Bellingham?

«Bellingham ha un livido dovuto a un colpo preso e non sarà disponibile. Abbiamo dato a Vinicius un giorno in più per recuperare, ma sarà disponibile per domani».

Il City ha fatto un sacco di acquisti in inverno…

«Non voglio commentare la partita col City che arriverà. Sono sempre competitivi. Ma abbiamo altre cose a cui pensare al momento».

Come si classificano arbitrariamente i top campionati europei?

«Dove hanno meno pressione è in Inghilterra. Ecco perché funzionano meglio».

Si poteva fare qualcosa di diverso per evitare questa situazione di infortuni?

«Quello a cui devo pensare è mettere le cose a posto nell’emergenza che abbiamo. L’anno scorso l’abbiamo gestita bene. I giovani saranno in grado di dimostrare la loro qualità. Fidiamoci di Jacobo».

Hai sperimentato una mancanza di imparzialità arbitrale?

«Qui stiamo parlando di una situazione che è accaduta. Se le spiegazioni non vengono fuori significa che c’è un problema e se c’è un problema qualcuno deve risolverlo».

Pensi che in Italia sarebbero state prese misure?

«È diverso in ogni Paese. È un’opportunità per il calcio spagnolo dopo quello che è successo. Può essere un’opportunità per cambiare qualcosa».

Come sta Mbappé?

«Si è allenato oggi, ma non è al 100%; non sarà disponibile per la partita di domani».

