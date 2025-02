Real Madrid sconfitto 1-0 dall’Espanyol, il gol è di Romero che doveva essere espulso (“entrata criminale”)

Marca: Mbappé si è salvato da un’entrata criminale di Carlos Romero, che se fosse stato espulso, non avrebbe segnato.

Polemiche per il match di Liga tra Espanyol e Real Madrid; i catalani hanno battuto i blancos 1-0 con il gol di Carlos Romero, protagonista di un fallo duro ai danni di Kylian Mbappé nel primo tempo; se fosse stato espulso, infatti, non avrebbe potuto decidere il match.

Fallo duro su Mbappé da parte di Carlos Romero, autore del gol vittoria contro il Real Madrid

Marca scrive:

La migliore notizia per il Real Madrid è che Mbappé si è salvato dopo un’entrata criminale di Carlos Romero, che Iglesias Villanueva ha visto dal Var come la cosa più normale del mondo; solo in considerazione dei gesti di dolore dell’attaccante, ha deciso di dare il giallo al calciatore dell’Espanyol. L’errore arbitrale, tuttavia, non dovrebbe servire come scusa per il Madrid, che non è riuscito a concretizzare.

Han podido acabar con la carrera deportiva de Kylian Mbappe hoy y no han sacado ni tarjeta roja. Que no se olvide. pic.twitter.com/pawog5BoLR — gam (@mbagamdre) February 1, 2025

Sta tornando il vero Mbappé (El Pais)

“Il cervello è una macchina spettacolare quando viene spinto al limite. Può trasformarti in una specie di Dio nei momenti di straordinaria pressione, o farti sembrare l’uomo più disperato del mondo: Kylian Mbappé, per esempio, quando pensava troppo”.

Nel caso del francese, “la condizione fisica c’era, ma non veniva sfruttata. C’era il desiderio, ma senza fede. La disperazione era assoluta. Un editorialista che ormai deve essere in esilio è arrivato a scrivere che Madrid aveva un problema e che quel problema era Mbappé. E tutto questo è accaduto qualche settimana fa. Vale la pena studiare l’evoluzione del calcio nel tempo”.

