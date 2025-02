Real Madrid, lettera durissima alla Federcalcio: “Si è superato il limite di qualsiasi errore arbitrale “

Il Real continua a parlare di “scandalo mondiale”, “lega contaminata” da “eredi di Negreira”. Gli arbitri di Espanyol-Real puniti con almeno un mese di stop

Il Real Madrid torna sulla sconfitta contro l’Espanyol viziata da un rosso non dato all’autore del gol vittoria. Sul sito del Real Madrid un comunicato stampa che annuncia un reclamo formale alla Federcalcio spagnola. Marca lo definisce “l’attacco definitivo” alla classe arbitrale spagnola.

Quella tra Real, federazione e classe arbitrale è “una guerra che dura da molto tempo ma che sta vivendo uno dei suoi momenti di massima tensione“.

Il Real Madrid alla Federcalcio: “Liga contaminata da eredi di Negreira”

“Il club ha inviato alla Federazione una dura lettera di protesta, pubblicata sul proprio sito web“, spiega Marca. Sulla lettera si legge:

“Gli eventi accaduti in questa partita hanno superato qualsiasi margine di errore umano o interpretazione arbitrale. Ciò che è accaduto allo stadio Rcde rappresenta il culmine di un sistema arbitrale completamente screditato, in cui le decisioni contro il Real Madrid hanno raggiunto un livello di manipolazione e adulterazione della competizione che non può più essere ignorata. Le due decisioni arbitrali più gravi di questa partita hanno rivelato ancora una volta i doppi standard con cui viene arbitrato il Real Madrid (…)“.

Il Real continua a parlare di “scandalo mondiale”, “lega contaminata” da “eredi di Negreira”. Il club non è rimasto soddisfatto nemmeno della reazione del Cta (Comitato Tecnico degli Arbitri) che ha già preso provvedimenti sulla questione. I due principali arbitri della partita Espanyol-Real Madrid saranno infatti puniti: Muñiz Ruiz, in campo, e Iglesias Villanueva, al Var. Gil Manzano è stato più o meno un mese senza arbitrare per quanto accaduto al Mestalla la scorsa stagione dopo il controverso gol annullato a Bellingham. Probabile che ai due arbitri di Espanyol-Real tocchi la stessa sorte.

