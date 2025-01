Tensione Milan, c’entra anche Lazza: Conceiçao non ha gradito Calabria, Leao, Theo venerdì al concerto

Repubblica: c’erano anche Camarda e Loftus- Cheek venerdì sera. Scontro con Calabria. Il tecnico vede il Milan lontano dalla squadra che vorrebbe

Tensione Milan, Conceiçao non ha gradito la presenza di Calabria, Leao, Theo al concerto di Lazza

Ne scrive Repubblica, ieri sera ne aveva parlato anche Sky Sport. C’è anche il concerto di Lazza dietro la tensione che c’è al Milan. Ieri al termine della partita scontro tra il tecnico Conceiçao e Calabria.

Scrive Repubblica del Milan:

La tensione è altissima, l’equilibrio precario. La corsa folle di Conceiçao che con la faccia cattiva insegue Calabria sul prato di San Siro, al fischio finale della partita vinta 3-2 contro un buon Parma, ben fotografa il clima che si respira in queste settimane al Milan. Elettrico, basta una scintilla per far tremare tutto.

Che succede al Milan

L’immagine dello scontro sfiorato con Calabria non è bella. Lui lo sostituisce, il difensore non la prende bene: esce furibondo, tira un calcio a una bottiglietta che finisce in campo, raccolta proprio da uno stizzito Conceiçao. Dopo la rimonta, come se si fosse legato al dito quell’episodio, l’allenatore insegue Calabria, volano insulti (reciproci), cerca il contatto fisico (evitato solo per l’intervento di alcuni elementi dello staff e di Fofana), va faccia a faccia con lui. A freddo, entrambi hanno abbassato i toni: «Davide ha detto una parola di troppo. Ci siamo chiariti», ha spiegato Sergio. «Un malinteso», ha aggiunto Calabria.

Conceiçao è nervoso perché vede il Milan ancora lontano dalla squadra che vorrebbe: fragile dietro, spesso passiva, poco intensa. Non ha gradito la presenza di alcuni giocatori venerdì sera al concerto di Lazza: c’erano Theo, Loftus- Cheek, Camarda e proprio Calabria. Lui che ha iniziato la stagione da capitano, poi è stato messo da parte per far spazio ad Emerson Royal

