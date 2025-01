Tebas: «Il caso Olmo e Pau Victor? Una tragicommedia. Silenzio complice del Real Madrid»

Il presidente della Liga su X attacca: «Il Consiglio superiore dello sport dimostra ancora una volta di non conoscere gli effetti delle sue decisioni. Dov’è ora la Real Madrid Tv?».

Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, ha discusso su X in merito alla decisione del Csd (Consiglio superiore dello sport) di consentire a Dani Olmo e Pau Victor di essere tesserati provvisoriamente dal Barcellona. Tebas è rimasto particolarmente indignato per il provvedimento e ha citato anche il “silenzio complice” da parte del Real Madrid.

Tebas: «Silenzio complice del Real Madrid sul caso Olmo e Pau Victor»

Il presidente della Liga ha scritto sul social:

Capitolo 1 di questa tragicommedia. Molte cose sono sorprendenti riguardo la recente misura precauzionale. 1) La velocità del processo, insolita. 2) Dimenticare le risoluzioni precedenti e ignorare le decisioni precedenti sia del Csd che dei tribunali. 3) Dichiarazione di incompetenza della Commissione di controllo: questa decisione dimostra una profonda mancanza di conoscenza su come vengono gestiti i visti e le licenze.

Inoltre, non si parla mai degli articoli del regolamento della Federcalcio spagnola (Rfef) che impedivano la concessione delle licenze ai giocatori, che è la chiave della questione. Una dimenticanza intenzionale? È evidente che, con questa misura cautelare, il Csd contraddice quanto affermato in precedenza, dove si elogia il controllo economico della Liga. Questo controllo, ammirato in tutto il mondo, è stato fondamentale per salvare numerosi club storici dalla rovina. Ma il Csd mette in dubbio questo, dimostrando ancora una volta di non conoscere gli effetti delle sue decisioni. Da tempo il Consiglio sembra ascoltare una sola voce, che non rappresenta il calcio professionistico spagnolo. E quella voce, curiosamente, mantiene in questo caso un silenzio complice. Dov’è adesso la Real Madrid Tv?

ilnapolista © riproduzione riservata