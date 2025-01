Szczesny e la sua folle partita: da completo disastro, è diventato il salvatore del Barcellona

Mundo Deportivo racconta la prestazione dell’ex Juventus, che nel primo tempo ha concesso due gol al Benfica, mentre nel finale si è destreggiato in due parate decisive.

Wojciech Szczesny non ha vissuto una serata fortunata in Champions, nonostante la fiducia del tecnico del Barcellona Hansi Flick di mandarlo in campo titolare. Contro il Benfica, l’ex portiere della Juventus si è reso protagonista di due disastri difensivi. Il Barça ha poi vinto in rimonta 5-4, qualificandosi aritmeticamente agli ottavi di Champions League.

La folle prestazione di Szczesny in Benfica-Barcellona

Mundo Deportivo racconta la folle prestazione di Szczesny:

Il racconto di tutto ciò che è accaduto all’Estadio Da Luz sarà descritto come un’illusione calcistica. Quelli del Benfica sono passati dall’euforia per gli errori dei loro avversari, all’incubo di un finale di partita che non dimenticheranno a lungo. Quelli del Barça hanno attraversato l’orrore di un primo tempo inspiegabile e l’epopea di una folle rimonta. E in tutto questo frastuono indescrivibile, Szczesny è stato senza dubbio il protagonista di tutto ciò che è accaduto di negativo per i blaugrana. L’ 1-0 dei portoghesi è arrivato dopo un’insopportabile passività collettiva dei blaugrana, ma il peggio sarebbe arrivato poco dopo il pareggio di Lewandowski. Un’uscita indecente di Szczesny nel 2-1 in mezzo al campo, in ritardo, ha portato al secondo gol del Benfica a porta vuota. Il 3-1 è arrivato con un rigore per un fallo proprio dell’estremo difensore. La sfortuna è continuata quando stava per bloccare un cross, ma Araujo ha deviato la palla in rete per il 4-2 del Benfica.

Il portiere polacco, però, ha saputo reagire:

Un record del genere avrebbe affondato qualsiasi giocatore, ma non un portiere di 34 anni con l’esperienza e la mentalità di Szczesny, in grado di rialzarsi e fare l’inverosimile. Ha fatto una parata miracolosa su Di María di piede, poi ha respinto un tiro di Barreiro con una mano. Nessuno dimenticherà questo 5-4, neanche lui. La definizione di caos.

ilnapolista © riproduzione riservata