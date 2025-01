A KK Napoli: «La bilancia pende sempre per l’eventuale plusvalenza, credo che Conte non sarebbe contento di averlo sottotono. In Portogallo si trovano facilmente soluzioni».

Il direttore sportivo Walter Sabatini si è espresso in merito alle voci di mercato sul possibile addio di Khvicha Kvaratskhelia già in questo mese. Il georgiano del Napoli pare voglia approdare al Psg.

Sabatini: «Kvaratskhelia lo avrei già venduto, si trovano tante alternative a metà prezzo»

Le dichiarazioni dell’ex ds della Salernitana a Radio Kiss Kiss Napoli:

«La bilancia pende sempre per l’eventuale plusvalenza della cessione di Kvara. Da dirigente sinceramente non ci penserei due volte, mi spiace per i tifosi, ma so quanto è difficile portare avanti il carro calcistico. De Laurentiis è bravissimo a gestire il suo Napoli, da direttore sportivo direi di non pensarci due volte nel concludere questa operazione. Il mercato calcistico offre tante soluzioni alternative a metà di quella cifra di cui sento parlare dell’eventuale cessione di Kvara al Psg. Conte prenderà in mano la situazione e farà tutte le riflessioni. Io il giocatore lo avrei già venduto capisco anche che il mio allenatore possa essere scontento, però il mio allenatore credo anche che non sarebbe contento di averlo al 30%, lo stato d’animo influisce sulle prestazioni. Sono giocatori adrenalinici e quindi averli infelici non sarebbe giusto. Se si va in mercati internazionali tipo il Portogallo, si trova facilmente la soluzione».

Arriva il bollettino medico del Napoli. Politano si è allenato in gruppo, e quindi presumibilmente è arruolabile per il match di domenica sera contro il Verona al Maradona. Per Kvara invece terapie perché è ancora alle prese con l’affaticamento muscolare. Affaticamento, aggiungiamo noi, che evidentemente dura da una settimana visto che gli ha impedito di partecipare alla trasferta di Firenze. Ci pare che non siano altre parole da aggiungere.

