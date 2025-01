Se Kvaratskhelia resta si prospettano 5 mesi da separato in casa col Napoli

Se il Psg porta 90 milioni l’affare si fa subito, altrimenti se ne riparla a giugno e la situazione in casa azzurra potrebbe diventare pesante per il georgiano

La situazione in casa Napoli con Kvaratskhelia sembra essere precipitata. Conte ha dato il via libera alla sua cessione, a far precipitare la situazione di colpo sono stati gli agenti del campione georgiano, che hanno respinto per l’ennesima volta la proposta di rinnovo di Aurelio De Laurentiis. Adesso si aspettano le mosse del Psg per capire quale sarà il futuro del georgiano, ma è chiaro che se non verranno accettate le richieste azzurre la situazione potrebbe essere difficile, come scrive Repubblica



Il futuro di Kvaratskhelia a Napoli

“Se porta 90 milioni l’affare si fa subito, altrimenti se ne riparla a giugno e per il Napoli e Kvaratskhelia si prospettano cinque mesi da separati in casa. Il club si guarda intorno per non trovarsi impreparato in caso di cessione immediata del georgiano”

